Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Monchengladbach ile Manchester City Budapeşte'de karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Pep Guardiola'nın takımı üst üste ataklarla kontrolü ele geçirdi. 29'da Cancelo'nun ortasına kafayı iyi vuran Bernardo Silva takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 65. dakikada Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Rövanş maçı 16 Mart'ta...

City ayrıca bu galibiyetle üst üste 19 maçını da kazanmış oldu. Guardiola'nın öğrencileri ayrıca 26 maçtır da kaybetmiyor.

Mönchengladbach - Manchester City 11'ler...

Mönchengladbach: Sommer, Zakaria, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Bensebaini, Kramer, Lainer, Hofmann, Stindl, Plea

M. City: Ederson, Dias, Walker, Laporte, Cancelo, Foden, Rodri, İlkay, Jesus, Sterlin, Bernardo















