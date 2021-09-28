ÖZET Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maç sonucu: 1-0





Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 'ın da yer aldığı C Grubu 2. hafta maçında Borussia Dortmund, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti.

İlk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund, 2. haftada da sahasında Sporting'i 37. dakikada Donyell Malen'in golüyle 1-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltti.

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?

Signal Iduna Park'ta oynanan Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Malen

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis, Sarabia, Paulinho, Tiago Tomas