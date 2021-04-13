(ÖZET) Borussia Dortmund - Manchester City maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Manchester City'yi ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan City maça avantajlı çıkan takım olsa da Dortmund, 15. dakikada 17'lik orta saha Jude Bellingham ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Bellingham ayrıca Dortmund tarihininin Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç oyuncusu olma unvanını da kazandı.

İkinci yarıda 55. dakikada hakem Carlos Grande, Emre Can'ın ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Mahrez penaltıyı gole çevirdi ve City adına beraberliği sağladı.

75'te sağ kanattan kazanılan korneri çabuk kullanan City'de ceza alanı dışıdna boş kalan Foden, iyi bir şut çıakrdı ve kaleci Hitz'i avlamayı başararak Dortmund'un hayallerini de mucizelere bıraktı.

City savunmasının maç boyunca Haaland'a adeta top göstermemesi de dikkat çekti. Haaland Şampiyonlar Ligi'ni 10 golle tamamladı. Öte yandan Pep Guardiola kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselirken bu başarıyı City ile ilk kez yakaladı.

İki takımın ilk 11'leri:

Borussia Dortmund:

Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland

Manchester City:

Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva