ÖZET | Borussia Dortmund-Hoffenheim maç sonucu: 3-2

Almanya Bundesliga'da 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, Hoffenheim'ı konuk etti. Son anların nefes kestiği karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı.

Sarı siyahlıların gollerini, 49. dakikada Giovanni Reyna, 69. dakikada Jude Bellingham ve 90+1. dakikada Erling Haaland attı. Hoffenheim'ın golleri ise 61. dakikada Christoph Baumgartner ile 90. dakikada Munas Dabbur'dan geldi.

Bu sonuçla sezonun ikinci galibiyetini alan Dortmund, puanını 6'ya yükseltti. Deplasmna ekibi ise 4 puanda kaldı.