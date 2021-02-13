ÖZET | Borussia Dortmund - Hoffenheim maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen Borussia Dortmund, orta sıralara tırmanan Hoffenheim'ı Signal Iduna Park'ta konuk etti.

Son 4 maçında 3 mağlubiyet 1 galibiyet alan ev sahibi Dortmund, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Hoffenheim ise alt sıralardan kendisini kurtararak orta sıralarda yer edinmek istiyor.

İlk yarıda maç ortada bir oyunla geçildi. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Siyah Sarılılar, 24. dakikada Raphael Guerreiro'nun asisti Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra konuk Hoffenheim ataklarını sıklaştırdı ve 31. dakikada Sebastian Rudy'nin asisti Munas Dabbur'un golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya konuk ekip Hoffenheim etkili başladı. İkinci yarının hemen başında, dakika 51'de Ihlas Bebou'nun golüyle konuk Hoffenheim, skoru 2-1'e getirdi. Dortmund şoka uğradı.

Ancak 81. dakikada Siyah Sarılılar'ın golcüsü Erling Haaland, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi ve Dortmund, maçın bitmesine az bir süre kala Haaland'ın golüyle sahasında 1 puanı kurtardı.

ALMANYA BUNDESLIGA PUAN DURUMU