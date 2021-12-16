(ÖZET) Borussia Dortmund - Greuther Fürth maç sonucu: 3-0

Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund sahasında Greuther Fürth'ü konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılan Dortmund, 2 maç aradan sonra galibiyete ulaştı ve 3 puanın sahibi oldu.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 33. ve 82. dakikada Erling Haaland, 89. dakikada ise Malen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Dortmund, lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti olan Greuther Fürth ise 4 puanla son sırada kaldı.







