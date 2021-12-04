(ÖZET) Borussia Dortmund - Bayern Münih maç sonucu: 2-3
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Bayern Münih, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Bundesliga'nın 14. haftasında ligin ilk iki sırasında yer alan Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Karşılaşma golle başladı. Ev sahibi Dortmund 5. dakikada Julian Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih'in bu gole cevabı gecikmedi. 9. dakikada Polonyalı golcü Lewandowski skora dengeyi getiren golü kaydetti. 44. dakikada Kingsley Coman Bayern'i öne geçiren golü ağlara gönderdi. İlk yarı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.
İkinci yarıya Dormund hızlı başladı. 48. dakikada Erling Haaland maçı 2-2'ye getiren golü atmayı başardı. 77. dakikada sahneye tekrardan Robert Lewandowski çıktı. Yıldız golcü penaltıdan bulduğu golle maçın skorunu belirledi. Bayern Münih sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 34'e çıkartan Bayern Münih ligdeki liderliğini sağlamlaştırırken, 2. sırada yer alan Borussia Dortmund ile puan farkını 4'e yükseltti.