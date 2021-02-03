ÖZET | Bordeaux - Lille maç sonucu: 0 - 3

Milli oyuncuların formasını giydiği Lille, 23.hafta maçında zorlu Bordeaux deplasmanında galibiyetle döndü. Puanının 51 yapan Lille liderliğini devam ettirdi. Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de forma giyerken Burak Yılmaz kadroda yer almadı

Lille takımında kilidi açan isim yine milli oyuncu Yusuf Yazıcı oldu. Diğer golleri ise Timothy Weah ve Lihadji attı. Yusuf Yazıcı böylece bu sezon ligde 7 toplamda ise 13 gole ulaştı ve takımının resmi maçlarda en golcüsü oldu



