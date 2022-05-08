(ÖZET) Boluspor - Samsunspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından 44 puana yükselen Boluspor, 14. sırada haftayı kapattı. Samsunspor ise 47 puanla 8. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına doğru havadan atılan derinlemesine pasta savunmayı aşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Polat'un vuruşu az farkla dışarı çıktı.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında açılan ortaya Polat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

29'uncu dakikada sol kanattan Roshi'nin ortasında Balaj'ın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

55'inci dakikada Boluspor'un sol kanattan gelişen atağında açılan ortaya Balaj kafa vurdu. Top ağlarla buluştu. 2-1.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Hakan (xx), Fethi (xxx), Emin (xxx)(Dk.76 Arda Hilmi xx), Bülent (xxx), Abdurrahman (xxxx), Eray (xx)(Dk. 68 Tugay xx), Roshi (xxxx), Gökhan (xxx)(Dk.76 Novak xx), Berk (xxx)(Dk.86 Bregu), Balaj (xxxx)(Dk.85 Kassongo)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx)- Ali (xx)(Dk.84 Ensar), Yunus Emre (xxx), Osman (xx), Soner (xx), Cihan (xx), Berk Taşkın (xx)(Dk. 55 Kayamba xx), Polat (xx)(Dk.55 Tallo xx), Savicevic (xx), Fofana (xxxx), Tomane (xx)

GOLLER: Dk.29, Dk. 55 Balaj (Beypiliç Boluspor), Dk. 19 Polat (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Abdurrahman, Berk Yıldız, Kassongo (Beypiliç Boluspor), Ali , Osman (Yılport Samsunspor)