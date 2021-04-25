(ÖZET) Boluspor - Samsunspor maç sonucu: 0-2
TFF 1. Lig'in 32. haftasında ilk 2 iddiasını sürdüren Samsunspor, Boluspor'a konuk oldu. Puan kaybına tahammülü olmayan Karadeniz ekibi, Yasin Öztekin ve Gökhan Karadeniz'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Samsun ekibi, 64 puanla Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından averajla 3. sırada yer alıyor.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Boluspor'a konuk oldu. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan 90 dakika Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren goller; Yasin Öztekin ve Gökhan Karadeniz'den geldi.Puanını 64'e yükselten Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, haftayı averajla Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından 3. sırada kapattı. Boluspor ise 38 puanla 12. sırada kaldı.
Kalan 2 haftada rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Samsunspor, Ankaraspor ve Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.