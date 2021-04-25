(ÖZET) Boluspor - Samsunspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Boluspor'a konuk oldu. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan 90 dakika Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren goller; Yasin Öztekin ve Gökhan Karadeniz'den geldi.Puanını 64'e yükselten Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, haftayı averajla Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından 3. sırada kapattı. Boluspor ise 38 puanla 12. sırada kaldı.

Kalan 2 haftada rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Samsunspor, Ankaraspor ve Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.