MENÜ

ÖZET Boluspor-İstanbulspor maç sonucu: 0-2

Bandırma ve Samsun mağlubiyetleriyle sarsılan Bolu, İstanbulspor'a da diş geçiremedi. Sarı-Siyahlılar, Rroca ve Levent Ayçiçek'in golleriyle 2-0 kazandı, Play-Off potasından uzaklaşmadı.

27 Aralık 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
ÖZET Boluspor-İstanbulspor maç sonucu: 0-2

Sezonun ilk 9 haftasında galibiyet alamayan ve sonrasında 3 maçlık bir seri yakalayan Boluspor, Bandırma ve Samsun mağlubiyetleriyle sarsılmıştı. İstanbulspor ise inişli çıkışlı performansına rağmen Play-Off'ları kovalamaya devam ediyordu. İki takımın mücadelesinde kazanan Sarı-Siyahlılar oldu. 

25 puana yükseldi

44'te Rroca İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi, 83'te de Levent Ayçiçek skoru belirledi: 0-2. Bu sonuçla Bolu üst üste 3. yenilgisini aldı ve 15. maçında 13 puanda kaldı. İstanbul ise 25 puana yükseldi ve Play-Off potasından uzaklaşmadı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...