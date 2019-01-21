(ÖZET) Boluspor - Galatasaray maç sonucu: 0-1

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek avantajı cebine koydu.





Maçtan dakikalar

6. dakikada Galatasaray ilk kez etkili geldi! Rakibinden çok şık sıyrılan Linnes, sağ çizgi üstünden ortasını yaptı ama Boluspor savunması bu pozisyonda dikkatliydi.

17. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında Yunus Akgün gol aradı ama meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın kontrolünde dışarı çıktı.

21. dakikada Yunus Akgün'ün güzel pasında çizgiye inen Ömer, yerden ortasını gönderdi ama Diarra topun geçmesine izin vermedi.

28. dakikada Boluspor gole çok yaklaştı! Ceza sahası içinde bomboş kalan Mustafa, kaleye sert vurdu ama İsmail Çipe iki hamlede kontrol etti.

Galatasaray, 39. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kaldığı pozisyonun VAR uyarısıyla incelenmesinin ardından 41. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Selçuk İnan Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada Galatasaray 2. golüne çok yaklaştı! Kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda, Sinan Gümüş'e çıkardı. Sinan'ın boş kaleye şutu savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada ceza sahasına sarkan Sinan, Belhanda'yı topla buluşturmak istedi ama savunma son anda bariz bir gole engel oldu.

53. dakikada Galatasaray, Younes Belhanda'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda gole yaklaştı ama sonuç bulamadı.

86. dakikada mükemmel bir ara pasında savunma arkasına sarkan İsmail Haktan, İsmail Çipe'yi geçti ama topu ağlarla buluşturamadı. Araya giren isim Gökay oldu.

89. dakikada rakip ceza sahası arkasına sarkan İsmail'in şutu az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Linnes'in pasında ceza sahasına sarkan Muğdat, çizgiye kadar indi ve dar açıdan harika bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. VAR'ın uyarısı golün ofsayt olduğu söylendi ve iptal edildi.

Boluspor - Galatasaray 11'ler...

Boluspor: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

Galatasaray:İsmail, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Yunus, Gökay, Muğdat