(ÖZET) Bologna - Inter maç sonucu: 2-1

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Bologna'ya konuk oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Inter, 3. dakikada Ivan Perisic'in golü ile 1-0 öne geçti. Evsahibi Bologna, 28. dakikada Arnautovic ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, Bologna'ya 3 puanı getiren golü 81. dakikada Sansone kaydetti.

Inter'de oyanayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başlarken 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra kaybeden Inter, lider Milan'ın 2 puan gerisinde 72 puanda kaldı. Bologna ise puanını 42'ye yükseltti.



