ÖZET| Boca Juniors - River Plate maç sonucu: 2-2

Arjantin Premier Lig Şampiyonluk Turu A Grubu dev bir maça sahne oldu. Dünya derbisi olarak nitelendirilen Boca Juniors ile River Plate, grubun 4. haftasında karşılaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Boca Juniors, dakikada 10'da Emmanuel Mas'ın asisti Ramon Abila'nın golüyle 1-0 öne geçti.

River Plate ilk yarıda eşitliği getiren golü atmak için ataklarını sıklaştırdı ancak ilk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıda da topla daha üstün oynayan taraf River Plate oldu. Ev sahibi Boca Juniors, dakika 58'de Jorman Campuzano'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonrasında 10 kişi kaldı.

RİVER ARADIĞI GOLÜ BULDU

River Plate, aradığı golü 74. dakikada buldu. Gonzalo Montiel'in asisti Federico Girotti'nin golüyle River, eşitliği yakaladı: 1-1.

ART ARDA GELEN GOLLER

Bu golden yalnızca 3 dakikada sonra, dakika 77'de River Ignacio Fernandez'in asisti, Santos Borre'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Boca Juniors adeta bu skorla şoka uğradı derken dakika 80'da bu kez River Plate Enzo Perez'in ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla oyundaki dengeyi sağladı.

BOCA EŞİTLİĞİ YAKALADI

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Carlos Tevez'in asisti, Sebastian Villa'nın golüyle Boca durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve dev maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

LİDER AVERAJLA BOCA

Bu sonucun ardından A Grubu'nda Boca Juniors 8 puanla ve averajla 1. sırada yer alırken, River Plate 8 puanla 2. sırada kaldı.

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