(ÖZET) Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Beşiktaş , Süper Lig 'in 4. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmada Kara Kartal'a 3 puanı getiren goller; Michy Batshuayi (2) ve Kevin N'Koudou'dan geldi. Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın yaşadığı sakatlıklar ise alınan farklı galibiyete rağmen moralleri bozdu.

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Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ve rahat bir galibiyet alan Sergen Yalçın'ın ekibi, 10 puana yükseldi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve Beşiktaş'a farklı kaybeden Malatyaspor ise 6 puanla 9. sırada yer aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Pjanic’in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida’nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong’dan döndü.

GOL | 7' Pjanic’in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

GOL | 9' Beşiktaş farkı 2’e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira’nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou’nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti.

11' Pjanic'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa N'Koudou hareketlendi. Kaleci Abdulsamed hızlı davranıp topun kontrolünü sağladı.

15' Miralem Pjanic, Haddadi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Vida, oyuna devam edemedi ve yerini Welinton'a bıraktı.

22' Pjanic, serbest vuruşta ceza sahasına doğru hareketlenen Batshuayi'ye harika bir pas attı ve Belçikalı yıldızı topla buluşturdu. Yıldız forvetin şutunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı. Topun oyun alanının dışından çıkmasının ardından ofsayt bayrağı kalktı.

24' Teixeira’nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

30' Josef'in pasına hareketlenen Rıdvan, Mustafa'dan sıyrılıp ceza sahasına doğru sokulmak isterken yerde kaldı. Arda Kardeşler, oyunu devam ettirdi.

41' Sakatlanan Alex Teixeira yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

44' Pjanic’in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal’ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı başladı.

GOL | 51' Beşiktaş, farkı 3'e çıkardı. Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top Belçikalı forvet Batshuayi'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Yıldız oyuncu, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

57' Yeni Malatyaspor'da Ndong yerini Mounir Chouiar'a bıraktı.

60' Josef'in sol çaprazdan yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

64' Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Adem topu karşıladı, seken topa Necip kafa vuruşu yaptı. Malatyaspor kalecisi Abdulsamed, topu rahat bir şekilde kontrol etti.

69' Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik birden geldi. Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre, N'Koudou'nun yerine Kenan Karaman, Pjanic'in yerine Mehmet Topal oyunda.

72' Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'nın yerine Osman Haqi oyunda.

75' Malatya ekibinde Adem'in yerine Miraç, Aabid'in yerine Mallan oyunda.

78' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Osman Haqi dar açıdan vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

83' Gökhan'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan'ın şutunda top kaleci Abdulsamed'in üzerine gitti.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Necip Uysal, Vida (Dk. 20 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 68 Gökhan Töre), Pjanic (Dk. 68 Mehmet Topal), Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), N’Koudou (Dk. 68 Kenan Karaman), Batshuayi

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk. 72 Haqi Osman), Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 57 Mounir), Aabid (Dk. 75 Mallan), Nshimirimana, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 52 Batshuayi, Dk. 10 N’Koudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Pjanic (Beşiktaş)