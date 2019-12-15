(ÖZET) Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0 - 2

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı rakibini 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada Jahovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor, 5 maç sonra galip gelirken Beşiktaş ise 8 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Malatyaspor, bu sonuçla puanını 23'e çıkarırken Beşiktaş ise 27 puanda kaldı.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 15. hafta puan durumu ve fikstür

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Malatyspor etkili geldi. Jahovic'in sağ kanattan getirdiği topta Mitchell Donald sert bir vuruş yaparken Ljajic son anda araya girdi.

SARI KART | 5. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mitchell Donald, Beşiktaş'ta Diaby'ye yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü.

SARI KART | 10. dakikada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, topla birlikte orta sahayı etkili şekilde geçerken Malatyaspor'da Issam Chebake, arkadan yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

24. dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan yapılan ortada Burak Yılmaz'ın kafayla Diaby'ye indirdiği topta Malatyaspor savunması son anda araya girdi.

29. dakikada Beşiktaş, sol kanattan etkili geldi. Caner Erkin'in pasında Adem Ljajic, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluştu. Yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

33. dakikada ortada Atiba ile iyi paslaşan Adem Ljajic, bu kez ceza sahası dışından şansını denerken top farklı şekilde auta gitti.

40. dakikada savunma arkasına atılan topta Adis Jahovic, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi fakat pozisyon sonrası kalkan ofsayt bayrağıyla gol geçerli olmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 43. dakikada Yeni Malatyaspor'da sakatlık geçiren Issam Chebake oyundan çıkarken Özer Özdemir oyuna girdi.

SARI KART | 44. dakikada Rebocho'nun yaptığı faul sonrası hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 46. dakikada Beşiktaş'ta hakeme itirazlarda bulunan Adem Ljajic, sarı kart gördü.

52. dakikada Yeni Malatyaspor'un orta alanda kazandığı topta Guilherme, savunma arkasına pasını attı. Jahovic, kaleci Karius ile karşı karşıya kalacakken Vida, son anda yaptığı müdahalesiyle topu taca yolladı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor, sol kanattan Fofana'nın taşıdığı topla etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Guilherme'nin yaptığı vuruş, kaleci Karius'un üzerine gitti.

55. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin, uzak mesafeden şansını denerken top auta gitti.

65. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan yaptığı ortada Adem Ljajic, altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapamadık ve top Mina'dan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Pedro Rebocho oyundan çıkarken Umut Nayir oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Beşiktaş'ta ayrıca Diaby oyundan çıkarken yerine Jeremain Lens girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yeni Malatyaspor'da da 68. dakikada Fofana çıktı, Thievy Bifouma oyuna girdi.

69. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti.

75. dakikada Beşiktaş, sağ kanattan Adem Ljajic ile korneri kullanırken yaptığı ortada Atiba ön direkte kafayla topu arkaya aşırtırken Enzo Roco, altı pas içinde topu dışarı yolladı.

SARI KART | 80. dakikada Malatyaspor'da Bifouma, kontratağa çıkmaya çalışırken Lens'in arkadan formasından çekerek onu durdurmaya çalıştı ve Hollandalı oyuncu sarı kart gördü.

SARI KART | 81. dakikada Malatyaspor'da Guilherme, Lens'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Malatyaspor'da Mitchell Donald'ın yerine Acquah oyuna girdi.

Elneny, fırsatı kaçırdı!

82. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan yapılan ortaya Elneny, altı pasta çok uygun pozisyonda vuruşunu yapamadı ve dizine çarpan top auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Elneny'nin yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

GOL | 85. dakikada Afriyieh Acquah, sağ kanattaki Bifouma'ya muhteşem bir pas attı. Bifouma'nın Güven'den şık şekilde sıyrılıp sol ayakla sağ çaprazdan yaptığı vuruş, köşeden ağlarla buluştu.

90+1. dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz’ın kafayla vurduğu top, kaleci Farnolle’de kaldı.

90+3. dakikada Siyah-Beyazlılar'ın sol kanattan gelişen atağında Caner Erkin'in yaptığı ortada topla buluşan Güven'in yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

PENALTI | 90+5. dakikada Enzo Roco'dan kurtulan Bifouma, Güven'den de sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

KIRMIZI KART | 90+8. dakikada hakeme itirazları sonucunda Beşiktaş'ta Caner Erkin, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GOL | 90+9. dakikada penaltı vuruşunda Jahovic, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşma da Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Roco, Vida, Rebocho (Dk. 68 Umut), Ativa, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Caner, Ljajic, Burak

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake (Dk. 43 Özer), Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat, Donald (Dk. 80 Acquah), Fofana (Dk. 68 Bifouma), Guilherme, Jahovic

GOLLER: Dk. 85 Bifouma, Dk. 90+8 (P) Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Caner Erkin (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Caner, Ljajic, Lens, Karius, Umut Nayir, Abdullah Avcı (TD), (Beşiktaş) - Donald, Chebake, Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)