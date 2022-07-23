(ÖZET) Beşiktaş-Wolverhampton maç sonucu: 0-3

Valerien Ismael yönetiminde Avusturya kampını tamamlayan ve sırasıyla Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz ile ilk kamp döneminde karşılaşan Beşiktaş , İspanya kampındaki ilk hazırlık maçına çıktı. Wolverhampton ile kozlarını paylaşan ve en ciddi sınavını Premier Lig ekibi karşısında veren Kara Kartal hüsrana uğradı.

İlk 15 dakikalık bölümde oldukça baskılı oynayan ve Ada ekibine adeta nefes aldırmayan Siyah-Beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun büyük hatası sonrasında Raul Jimenez'in golüyle 1-0 geriye düştü. Bu golden sonra Beşiktaş dağılırken, Wolves da daha çok yüklenmeye başladı. 29'da Daniel Podence ve 40'ta da Pedro Neto fileleri sarstı, ilk yarının sonucunu belirledi: 0-3.

İkinci devrede Beşiktaş zaman zaman rakip kalede etkili olup, şanslar bulsa da pozisyonları değerlendiremedi. Mücadele ilk yarının sonucuyla yani 3-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

4' İçeri kesilen topta Boyd kafayla indirdi, Weghorst sol çaprazdan dar açıdan vurdu ancak top yan ağlarda.

7' Salih çok uzaklardan kazanılan serbest vuruşta kaleyi denedi, kaleci Smith güçlükle topu kornere çeliyor.

ART ARDA POZİSYONLAR!

8' Boyd içeri kesti, Muleka iyi yükseldi, kafayı vurdu ancak top üstten dışarda.

11' Bu kez Wolves'te Ruben Neves uzaktan kazanılan frikikte kaleyi denedi, altıpasta yere seken topu Ersin de sektirdi, Raul Jimenez yakın mesafeden topu dışarı attı.

GOL

14' Ersin'den büyük hata... Geri pas sonucunda topu uzaklaştıramayan Ersin'e baskıyı yapan Jimenez boş kalenin ağlarını havalandırıyor.

25' Ghezzal ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte ayak içiyle kaleyi düşündü, top az farkla üstten auta çıkıyor.

27' Ceza alanı içinde Podence gelişine çok sert vurdu ancak Ersin topu kornere çeliyor.

GOL

29' Ait Nouri sol kanattan topla bindirdi, topu içeri çevirdi, Podence ceza alanında topu kontrol eder etmez vurdu ve skoru 2-0 yaptı!

37' Gedson ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Smith çok rahat topa sahip oluyor.

GOL

40' Podence aradan derin pası gönderdi, Neto kaleci Ersin'i geçerek boş kaleye topu yolladı: 0-3.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

52' Dendoncker içeri çevirdi, Podence ceza alanında şut imkanını buldu, vurdu ve Ersin başarılı.

53' Moutinho ceza alanına ortaladı, Kilman yükseldi kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

DİREK!

57' Ceza sahasına çevrilen topta Dendoncker sağ çaprazdan topu kafayla penaltı noktasına indirdi, Gibbs-White gelişine vurdu, top direkten kaleci Emre'de kaldı.

90' Maçın sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi: 0-3.

Beşiktaş-Wolverhampton 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Wolverhampton: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs-White, Neto, Jimenez





Daha önce iki kez karşı karşıya geldiler

Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşı karşıya geldi. 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazandı. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle kazanan Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın hat-tricki ve Dendoncker'in golleriyle 4-0'lık galibiyete uzandı.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)