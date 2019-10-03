(ÖZET) Beşiktaş - Wolverhampton maç sonucu: 0-1

Beşiktaş, Wolverhampton'ı UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında ağırladı. lovan Bratislava'ya ilk maçında mağlup olan ve aynı zamanda Süper Lig'de kötü günler geçiren Siyah-Beyazlılar mücadeleye galibiyet parolası ile çıktı. Beşiktaş maça oldukça şanssız bir başlangıç yaptı. Burak Yılmaz, N'Koudou, Diaby ve maç içerisinde sakatlanan Güven Yalçın karşılaşmada boy gösteremeyen isimler oldu ve Abdullah Avcı'nın planları tamamen alt üst oldu.

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Buna rağmen rakibine oranla daha oyuna hükmeden bir görüntü sergileyen Beşiktaş, hücumda pozisyon üretmekte zorluk çekince aradığı golü bir türlü bulamadı. 90+3'te de rakibinin golüne engel olmayaınca Kartal sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 10 dakikalık bölümü geride kalırken topa hakim olan taraf temsilcimiz Beşiktaş oldu. İngiliz ekibi daha çok topu karşılayan taraf olarak dikkat çekti.

16. dakikada Jeremain Lens çalımlarla ceza sahasına çok iyi sokuldu. Ardından Ljajic'e bir ara pas verdi. Ljajic'in içeri çevirdiği topu ise Wolves savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterdiğinde Güven Yalçın şansını deneyen isim oldu. Genç futbolcu yaklaşık 30 metreden kaleyi düşündü. Top farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin 22. dakikasında Jeremain Lens, sağ kanatta rakibini geçip ceza sahasına doğru gidiyordu. Ama Jonny'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan duran top kazandı. Caner Erkin'in ortasında Wolves savunması topu uzaklaştırmayı başardı

Kartal'da zorunlu değişiklik

Karşılaşmanın 26. dakikasında Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı. Güven Yalçın belinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine giren isim ise Umut Nayir oldu.

27. dakikada Neto'nun sol kanattan yaptığı orta Vida'ya çarpıp kaleye yönelti. Karius son anda topu kontrol etti. İngiliz ekibi için tehlikeli bir atak olabilirdi.

Beşiktaş, ilk 30 dakikada topa daha fazla sahip oldu ancak oyunu Wolverhampton sahasına taşımakta zorlandığı gözlendi.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 31. dakikada çıktı. Rakibine sert müdahalede bulunan Dorukhan Toköz kartı gören isim oldu.

Caner istediği gibi vuramadı

34. dakikada Beşiktaş tehlikeli bir atakla Wolverhampton kalesinde gözüktü. Hollandalı futbolcu Lens'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Caner gelişine vurdu, top dışarı gitti.

40. dakikada Dorukhan ve Saiss arasındaki ikili mücadeleye maçın hakemi Wolves lehine faul verdi. Dorukhan karara tepki gösterdi.

Caner Erkin direğe takıldı

Beşiktaş 43. dakikada direğe takıldı. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte Dorukhan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top direkten döndü. Ardından Necip'in vuruşu yine savunmaya çarptı ve top kornere çıktı.

Maçın hakemi Harald Lechner ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve ekipler soyunma odalarına golsüz eşitlikle gittiler.

Rakip Wolverhampton karşılaşmanın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Pedro Neto'nun yerine oyuna giren isim Adama Traore oldu. Beşiktaş ise ilk yarıda yaptığı zorunlu değişiklik dışında başka bir değişiklik yapmadan 2. yarıya başladı.

Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu 47. dakikada Caner Erkin'den geldi. Caner'in uzaktan şutunda top, kaleci Rui Patricio'da kaldı. Tecrübeli futbolcu sol açıkta oynamasının da vermiş olduğu rahat oyun alanı bulmasıyla en fazla rakip kaleye giden isim olarak dikkat çekti.

51. dakikada Beşiktaş sağ kanattan Lens ile hızlı bir hücum fırsatı yakaladı. Hollandalı futbolcunun Umut Nayir'e yaptığı orta ise Wolves savunmasından döndü.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde bu kez tehlikeli gelen taraf Wolverhmapton oldu. Moutinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Jimenez yükseldi, kafa vuruşu üstten auta gitti.

İngiliz ekibi bir oyuncu değişikliğine daha gitti. 62. dakikada Morgan Gibbs-White yerine oyuna dahil olan isim Leander Dendoncker oldu.

Mücadelenin 66. dakikasında Wolverhampton şansını uzaktan denedi. Wolves'ta Saiss çok uzaklardan sert bir şut gönderdi, Karius yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Castro Otto hakem tarafından sarı kart gören isim oldu.

Kartal gole çok yaklaştı

Maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş maç içindeki en net pozisyonlarından birini yakaladı. Ljajic'in kullandığı frikikte ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

72'de bir kez daha Beşiktaş tehlikeli gelen taraf oldu. Caner Erkin, sol kanattan ortaladı. Vida yine ileride gol arayan isim oldu. Ancak top yandan auta gitti. Yardımcı hakemin de ofsayt bayrağı havadaydı.

Beşiktaş 2. oyuncu değişikliğini 79. dakikada gerçekleştirdi. Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna giren isim Oğuzhan Özyakup oldu.

79'da bir oyuncu değişikliği de Wolverhampton'dan... Raúl Jiménez'in yerine Patrick Cutrone oyuna girdi.

82. dakikada İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cutrone'nin vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Gökhan Gönül, Lens'in yerine oyuna girdi. Hollandalı futbolcu oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

Kartal rahat nefes aldı

Karşılaşmanın 89. dakikasında Wolverhampton korner atışından Saiss ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti. Siyah Beyazlılar bu kararla rahat bir nefes aldı.

90+2. dakikada hakemin verdiği karar isyan eden Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı sarı kartı gören isim oldu.

Şok gol

90+3. dakikada Wolverhampton Boly ile golü bulan taraf oldu ve 1-0 öne geçti. Savunma arkasına atılan pasta ceza sahasında bomboş kalan Boly, uzak direğe plase vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu.

Golün ardından Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşma Wolves'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş gruptaki ikinci maçında da mağlup oldu.

Beşiktaş - Wolverhampton ilk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Adem Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

Maçtan notlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2’nci maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’u konuk etti. Vodafone Park Stadyumu’nda saat 19:55’te başlayan mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner düdük çaldı. Lechner’in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı kadrosunda son oynanan Trabzonspor maçının 11’inde 6 değişikliğe gitti.

Kaleyi Karius’u emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Douglas, Vida, Necip ve Rebocho’dan oluşturdu. Orta sahada ligdeki kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Elneny’i 11’de sahaya süren tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yanında Dorukhan ve Ljajic’i görevlendirdi. Hücum hattının sağında Lens’i kullanan Avcı, ısınma hareketleri sırasında migren ağrısı tutarak maç kadrosundan çıkartılan N’Koudou’nun yerine Caner Erkin’i görevlendirdi. Avcı, bu maçta riske etmediği Burak Yılmaz’ın yerine ise Güven Yalçın’ı görevlendirdi.

Bekler Douglas ve Rebocho'ya emanet

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi savunma beklerini Douglas ve Rebocho’dan oluşturdu. Daha önce lig maçlarında bu mevkide genellikle Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i tercih eden Avcı, bu maç öncesinde iki isimden Gökhan Gönül’ü yedek kulübesine çekerken, Caner’i de son anda sakatlanan N’Koudou’nun yerine hücum yönünün solunda değerlendirdi.

3 isim kadrodan çıkartıldı

Siyah-beyazlı ekipte daha önce riske edilmemesi için maç kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz’ın yanına bugün iki isim daha eklendi. Dün gece maç kadrosuna dahil edilen Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı. Bu iki ismin yanı sıra mücadeleye ilk 11’de başlaması beklenen N’Koudou da mücadelenin kadrosundan çıkartıldı. Isınmak için sahaya çıkan Fransız kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı sebebiyle son anda kadrodan çıkartıldı. Bu oyuncunun yerine Caner Erkin 11’de sahaya çıkarken, mücadele kadrosuna dahil edilmeyen Tyler Boyd da kadroya alındı.

Taraftarın ilgisi az

Öte yandan üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna tepki gösteren taraftarlar, Wolverhampton maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerdeki boşluklar dikkat çekerken, taraftarlar müsabaka öncesinde başkan Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu.