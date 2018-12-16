(ÖZET) Beşiktaş-Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir maça ev sahipliği yapan mücadelede 2 ekip de galibiyete yakın taraftı. Trabzonspor 2-1 üstünlüğünü sadece 90+6'ya kadar koruyabildi. 83'te oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek skoru belirleyen golü 90+6'da kaydetti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada maçın en ilginç anlarından biri yaşandı. Beşiktaş'ın atağa çıkmak istediği anda Pereira'nın orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminden uzaklaştırmak için vurduğu top kaleye yöneldi. Önde yakalanan Karius topu auta bırakmak isterken direğe çarptı. Top da direğin hemen yanından auta çıktı.

Karius'tan başarılı kurtarış

Mücadelenin 6. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş file bekçisi Karius'u geçemedi. Duran topta Jose Sosa'nın ortasında Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda Karius güzel bir kurtarış ile kornere çeldi.

Bu kez de Beşiktaş gole yaklaştı

Maçta dakikalar 8'i gösterdiğinde Beşiktaş bu kez gole yaklaştı. Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Portekizli yıldızın içeriye ortasında Güven Yalçın gelişine vurdu. Top yandan auta gitti. Genç futbolcu korner diye itiraz etti ama hakem auta hükmetti.

Maçın 15 dakikalık dilimi geride kalırken mücadele açısından iki takımın da bir hayli istekli olduğu gözüktü. Özellikle Trabzonspor önde baskı yaparak Beşiktaş savunmasını rahatsız etmesi gözlerden kaçmadı. Beşiktaş ise bulduğu kontraataklarla Trabzon kalesinde gol aradı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Adriano takımı atağa çıkartıcakken pas hatası yaptı. Topu kapan isim Jose Sosa oldu. Tecrübeli futbolcu ceza sahasının dışından plase bir şut gönderdi. Alman kaleci Karius için kolay bir top oldu.

Nwakaeme direğe takıldı

22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Bordo Mavili ekip uzak bir noktadan Beşiktaş yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Yusuf Yazıcı içeriye ortaladı. Karius hatalı bir şekilde çıktı. Rodallega istediği gibi vuramadı. Boşta kalan topa vuran Nwakaeme'nin şutu üst direkten geri döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

Maçın 26. dakikasında Beşiktaş'ta bu kez de sağ kanattan tehlikeli gelen Adem Ljajic oldu. Tecrübeli futbolcunun ortasında yine genç futbolcu Güven şansını denedi. Genç futbolcunun kafa vuruşu yandan auta gitti.

Adriano'dan sert şut

Mücadelede dakikalar 31'i gösterdiğinde Beşiktaş gole yaklaştı. Tecrübeli sol bek Adriano yine sürpriz şutlarından birini çıkardı. Brezilyalının sert şutunu genç kaleci Uğurcan çıkardı. Seken topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

Bu pozisyonun ardından Beşiktaş baskısını arttırdı ve şansını bu kez deneyen isim Adem Ljajic oldu. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içinde sol çarprazda topla buluştu. Topu sağa çekerek şansını denedi. Top yan ağlarda kaldı. Beşiktaş son bölümde baskılı. Siyah beyazlılar son 10 dakikada 3 gol girişiminde bulundu.

34'te Beşiktaş yine çok adamla geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında Dorukhan'ın indirdiği top kale önündeki Güven'in önünden geçti ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Trabzonspor organize bir şekilde geldi

42. dakikada Trabzonspor oldukça organize bir şekilde geldi. Beşiktaş'ın presini atlatan Trabzonspor seri paslarla o direnci kırdı. Rodallega sağ kanatta boş durumda olan Abdülkadir'i gördü. Genç futbolcu ceza sahasında arkada boş durumdadaki Nwakaeme'yi topla buluşturdu. Ancak tecrübeli futbolcu topa istediği gibi vuramayınca Beşiktaş savunması bu tehlikeli pozisyonu uzaklaştırdı.

Rodallega topu filelerle buluşturdu

Maçta ilk yarının son anlarında Trabzonspor aradığı golü Rodallega ile buldu. Sağ kanatta Jose Sosa topla buluştu. Arjantinli'nin ortaladığı topa Medel müdahale edemedi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Rodallega, kaleci Karius'tan sıyrılarak boş ağlara yuvarladı Hugo Rodellga, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçta 6 gol attı.

Bu golün ardından başka pozisyon olmadı ve ilk yarı Bordo Mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısına Beşiktaş iki oyuncu değişikliği yaparak başladı. Şenol Güneş'in özellikle kenarlardan gelen atakları kesmek umuduyla Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in oyuna sürdü. Oyundan çıkan isimler ise Quaresma ile Necip Uysal oldu.

Güven karşı karşıya kaldı

Değişikliklerin ardından Beşiktaş mutlak bir golden yararlanamadı. 46. dakikada Caner Erkin'in derinlemesine pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın'ın vuruşunda kaleci Uğurcan mutlak golü çıkardı.

Nwakaeme'den jeneriklik gol

Tam bir hava yakalamışken Beşikta savunmasında taç atışı kullanılırken yapılan hata pahalıya patladı. Beşiktaş'ın kendi yarı alanının ortalarından kullandığı taç atışı sonrası baskıyla topu kapan Onazi'nin içeri girerken pasını çıkardığı Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı. Skor Trabzonspor lehine 2-0'a geldi.Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 3. golünü kaydetti.

İkinci yarı oldukça yüksek bir tempoda başladı. İki takımın yakaladığı net fırsatlar sonrası Trabzonspor baskıyla kaptığı top sonucu golü buldu.

Pozisyonlar durmuyor

Maçta dakikalar 52'yi gösterdiğinde Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası topu alan Yusuf Yazıcı, dar açıdan ters köşeye doğru nefis bir vuruş yaptı. Karius'un son anda çeldiği top öncesi hakem, Rodallega'nın Alman kaleciye faul yaptığını belirtti.

Ljajic mutlak golü kaçırdı

Beşiktaş 2. golü kalesinde görmesinin ardından şoku üstünden attı.54'te sağ kanattan son çizgiye inen Dorukhan'ın ortasında savunmadan seken topu Caner indirdi, altı pasın hemen önünde bomboş durumdaki Ljajic'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

55. dakikada Trabzonspor yine baskı sonrası kaptığı topla etkili oldu. Rodallega'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Pereira'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş farkı 1'e indirdi

Maçta dakikalar 56'yı gösterdiğinde Beşiktaş Trabzonspor yarı sahasında baskı kurmayı başardı. Siyah Beyazlı ekipte Güven Yalçın'ın penaltı noktası gerisinden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Caner'in yeniden içeri doldurduğu topa ön direkte Dorukhan hamle yaptı. İlk pozisyonda topu çizgiden çıkaran Onazi'ye çarpan top bu kez ağlara gitti. Skor şimdi 2-1.

Beşiktaş moral golünü de bulduktan sonra baskısını giderek arttırdı. 60. dakikada Atiba'nın nefis pasıyla savunma arkasına sarkan Gökhan Gönül, sağ kanattaki Lens'i gördü. Lens'in son çizgiden içeri çevirdiği top boş durumdaki Güven ve Ljajic'in arkasında kaldı.

Zorunlu değişiklik

64. dakikada Trabzonspor zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Jose Sosa sakatlanarak oyundan çıktı. Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun yerine giren isim genç futbolcu Batuhan oldu.

Beşiktaş baskısını her geçen saniye arttırdı. 65. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Vida kafayı vurdu, kaleci Uğurcan köşeden nefis çeldi.

Dorukhan VAR'a takıldı

68'de yoğun baskı sonrası Güven'in kaptığı topun ardından Gökhan, nefis bir pasla Dorukhan'ı buldu. Dorukhan'ın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda top ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı ile gol öncesi ofsayt olduğu belirlendi ve iptal edildi.

74'te Trabzon cephesinden bit oyuncu değişikliği daha geldi. Trabzonspor'un 2. golünü kaydeden Nwakaeme yerine oyuna giren isim Ekuban oldu.

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Caner Erkin cezalı duruma düştü

77. dakikada itirazlarını sürdüren Adem Ljajic hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Caner Erkin de 78. dakikada sarı kart gören isimler arasına girdi. Tecrübeli futbolcunun Abdülkadir'e karşı yaptığı hareket pahalıya patladı. Caner Erkin cezalı duruma da düştü.

82. dakikada Beşiktaş son oyuncu değişikliğini kullandı. Yalçın Güven yerine oyuna giren isim Mustafa Pektemek oldu.

83. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Mücadelenin 84. dakikasında Trabzonspor da son oyuncu değişikliğini kullandı ve Yusuf Yazıcı yerine oyuna diren isim Vahid Amiri oldu.

Uğurcan gole izin vermedi

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Beşiktaş berbaerlik şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan yapılan ortada Caner Erkin'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. Genç file bekçisi bu zorlu maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Mücadelede dakikalar 88'i gösterdiğinde bu kez Trabzonspor sağ kanattan etkili geldi. İçeri kesilen topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Ekuban önü kapalı olmasına rağmen sert vurdu, üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Trabzonspor'un kaptanı Joao Pereira itirazlarını sürdürence hakem sarı kartına başvurdu. Tecrübeli futbolcu bu kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş direğe takıldı

90+3'te Beşiktaş müthiş bir pozisyondan yararlanamadı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında Caner kafayla vurdu, direğe çarpan top auta gitti.

Mustafa Pektemek hayat verdi

90+6. dakikada Mustafa Pektemek Beşiktaş'a hayat verdi ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın kafayla arkaya aşırmak istediği top kaleciden sekti, arka direkteki Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla bu topu ağlara yolladı.

Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu ve hakem mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 2-2'lik skorun ardından her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

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Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11’ini korudu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11’ine göre değişikliğe gitmedi.

Trabzonspor mücadeleye Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Amiri, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Ibanez ve Zeki Yavru yer aldı.

Bordo-mavili taraftarlardan tam destek

Trabzonspor’u Beşiktaş karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, Vodafone Park’ta misafir tribün için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

Maç öncesi Jose Ernesto Sosa’yı tribüne çağıran Trabzonspor taraftarı, Arjantinli oyuncuya üçlü çektirdi. Beşiktaş taraftarı ise siyah-beyazlı takımın eski futbolcusuna tepki gösterdi.

Öte yandan bordo-mavili kafileyi, Vodafone Park’a hareket etmeden önce kaldıkları otelden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yolcu etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö mücadelesine göre kadrosunda üç değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup’u yedek soyundururken, bu ismin yerine Atiba Hutchinson orta sahada şans buldu.

Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise Mustafa Pektemek’in yedek soyunduğu karşılaşmada ilk 11’de forma giydi.

Beşiktaş’ın Trabzonspor ile yaptığı maçta Güneş, bir değişiklik de forvet hattında yaptı ve Malmö karşılaşmasında görev alamayan Güven Yalçın, Vagner Love’un yerine gol aradı.

Siyah-beyazlılarda kalede Loris Karius görev alırken, savunmada Adriano Correia, Gary Medel, Domagoj Vida ve Necip Uysal oynadı. Hutchinson’un yanında Dorukhan Toköz, rakip atakları engellemeye çalışırken, orta sahanın solunda Jeremain Lens ve sağında da Ricardo Quaresma görev aldı. Adem Ljajic de hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

Hutchinson, rekor maçına çıktı

Siyah-beyazlı takımın 15. haftada Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada şans bulamayan fakat Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer alan Atiba Hutchinson, rekor maçına çıktı.

Kanadalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerinde 157. maça çıktı ve Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda oynayan Tomas Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Necip Uysal’ın ikinci "dalya" sevinci

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal ise siyah-beyazlı formayla ligde ikinci "dalya" sevincini Trabzonspor maçıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonundan itibaren 199 Süper Lig maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşısında 200. kez ligde görev aldı.

Son üç maçta stoperde görev alan Necip, bu sefer sağ bekte forma giydi.

Caner kadroda

Beşiktaş’ın ligde Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Caner Erkin, iki maç sonra formasına kavuştu.

Sakatlığından dolayı Aytemiz Alanyaspor ve Malmö maçlarında kadroda yer alamayan Caner, Trabzonspor mücadelesine yedek başladı.

Siyah-beyazlı takımda, Malmö maçında kadroda bulunmayan Gökhan Gönül, ligin 16. haftasındaki karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş’ta ayrıca Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Cyle Larin yedek kulübesinde bulundu.

Taraftarlardan destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının ligdeki önemli maçında tribünleri tamamen doldurdu.

Bu sezon zaman zaman kötü performanstan dolayı oyunculara tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan takıma destek verdi.

Taraftarlar, oyuncuları tribüne çağırarak alkışlarken, seremoniden sonra da aynı desteği gösterdi.

Bu arada 21 Yaş Altı Ligi’nde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 2-1 kazandı.

Beşiktaş’ın Galatasaray ile yaptığı derbi maçın ardından çıkan kavgada uğradığı saldırıcı sonucu vefat eden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan’ın babası Metin Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra da kulübün misafiri olarak Trabzonspor karşılaşmasını izledi.

Siyah-beyazlı takımın sözleşmesinin feshi için görüşmeler yaptığı Pepe’nin yanı sıra bir süredir forma giymeyen Ryan Babel de karşılaşmayı tribünden takip etti.