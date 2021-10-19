(ÖZET) Beşiktaş-Sporting Lizbon maç sonucu: 1-4

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. Borussia Dortmund ve Ajax karşısında kayıp yaşayan Kara Kartal, Sporting Lizbon'a da diş geçiremedi. Temsilcimiz, Portekiz ekibi karşısında oyuna iyi başlasa da Sebastian Coates 15'te takımını 1-0 öne geçirdi. 23'te Cyle Larin skora dengeyi getirdi. Ancak sevincimiz kısa sürdü. 26'da Coates ilk golünün adeta aynısını bir kez daha attı ve Sporting'e yine üstünlük getirdi.





İkinci devre ise orta alan mücadelesi şeklinde geçerken 89'da Paulinho skoru belirleyen golü kaydetti: 1-4. Bu sonuçla Beşiktaş 3'te 0 çekerken, Sporting ise ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.





MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

2' Sarabia'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Paulinho'nun vuruşunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

3' Pjanic'in korneri kullandı, arka direkteki Ghezzal gelişine vurdu, top üstten dışarıda.

4' Ghezzal sağ kanattan içeri girerken uzak köşeye plaseyi gönderdi, top az farkla auta gitti.

8' Pjanic'in frikiki çerçeveyi bulmadı.

13' Pjanic, Teixeira'yı harika gördü, Brezilyalı futbolcu yakın mesafeden vurdu ancak kaleci Adan'a nişanladı topu. Pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

14' Porro sağ kanattan ceza yayına doğru çevirdi, Sarabia sert vurdu, Ersin 90'dan kornere çeldi.

GOL

15' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Inacio'nun aşırttığı topa kale sahasında Coates kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Temsilcimiz Beşiktaş 1-0 geriye düştü.

18' Goncalves'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Matheus Reis'in şutu üstten dışarda.

22' Goncalves, Ersin'le karşı karşıya kaldı ancak Ersin başarılı.

GOL

23' Pjanic korneri kullandı, Larin arka direkte kafayı vurdu ve skora beraberliği getirdi: 1-1.

GOL

26' Sporting Lizbon ilk golünün aynısını buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Paulinho'nun aşırttığı topa arka direkte Coates dokundu ve topu ağlara yolladı.

35' Sporting atağında sol kanattan ceza sahasına giren Matheus Reis'in ortasında top üstten auta gitti.

DİREK

37' Batshuayi savunma arkasına sarktı, gelen topu düzeltti, vurdu ancak top yan direkten oyun alanına döndü.

PENALTI

40' Sarabia'nın kullandığı köşe vuruşunda Coates kafayı vurdu. VAR'da pozisyona bakıldı. Coates'in vuruşunda topun Vida'nın elinden sektiği tespit edilip penaltı kararı verildi.

GOL

43' Sarabia penaltıyı gole çevirdi.

GOL

45' Welinton'un havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan jeneriklik bir vuruşla fileleri sarstı. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

..Ve ilk yarı 3-1 Sporting Lizbon üstünlüğü ile sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

60' Batshuayi savunma arkasına sarkan Larin'i gördü, Kanadalı futbolcu seken topa sert vurdu ancak Adan topu çıkarttı.

61' Batshuayi bu kez sağ çaprazda topla buluştu, rakibini geçti ve uzak direği denedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

DİREK

67' Porro sağ kanattan süratla geldi, arka direkteki Paulinho'yu gördü. Başarılı futbolcu müsait pozisyonda vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

69' Ghezzal'ın pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi kaleci Adan'ı geçti ancak açısını kaybetti. Belçikalı forvetin şutu üstten auta gitti.

DİREK

71' Sporting atağında top üst direkten döndü, pozisyonun devamında ise Ersin başarılı.

GOL

89' Paulinho uzak direğin dibine vurdu ve ağları sarstı: 1-4.

90' Maç sona erdi.