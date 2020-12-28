(ÖZET) Beşiktaş - Sivasspor maç sonucu 3-0 (BJK - Sivas)

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Aboubakar ve sakatlığı bulunan Josef de Souza gibi iki önemli eksikle sahaya çıkan Beşiktaş, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kritik maçtan 3 puanla ayrılan Siyah-beyazlı takım, üst üste 3. kez kazandı ve 2. sıraya çıkarak lider Galatasaray ile farkı 1’e indirdi.

Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından çıkardığı 6 puanla ateş hattından kurtulan Yiğidolar'ın serisi ise Vodafone Park'ta sona erdi. Sivasspor, ilk devrenin sona ermesinin ardından Arda Kardeşler'e yedikleri ilk gol nedeniyle yoğun itirazlarda bulunan ve art arda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kalan Hakan Arslan'dan ikinci yarıda yararlanamadı. 45 dakika 10 kişi oynadığı maçtan mağlup ayrılan Sivasspor, haftayı 17 puanla 14. sırada tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

Ersin'den Gradel'e geçit yok

3' Sivasspor inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Yatabare'nin ortasında Rossier'den seken top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu, boş durumda olan Max Gradel'e kafayla pasını attı. Boş durumda olan Gradel bekletmeden şutunu gönderdi. Genç kaleci Ersin, topun ağlara gitmesine izin vermedi.

7' Sivasspor atağında Fajr'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü. Ardından Beşiktaş savunması topu çizgiden çıkardı ve kornere izin vermedi.

Karşılaşmanın 15 dakikası geride kalırken 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

17' Necip'in uzun pasında Sivasspor savunmasının arkasına sarkan Atiba'nın sağ çaprazdan attığı şutu Samassa, rahat bir şekilde kontrol etti.

Asist Ghezzal, gol Güven Yalçın

GOL | 18' Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal, kale sahasına harika bir orta gönderdi. Kendisini unutturan ve savunmadan kurtulan Güven Yalçın, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Sivassporlu futbolcular, Rossier'in attığı pas öncesi topun taç çizgisini geçtiğine yönelik itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın golü geçerli sayıldı.

Beşiktaşlı futbolcular, golü geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Aboubakar'a armağan etti.

26' Hakan Arslan'ın pasında Rossier'den kurtulan ve çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in attığı şut, üstten auta çıktı.

31' Sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, ceza sahasına ortasını gönderdi. Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu, direkten oyun alanına geri döndü.

33' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeriye doğru kat eden Nkoudou, yerden sert bir orta gönderdi. Mensah'ın ceza yayı içerisinden attığı şut, üstten auta çıktı.

35' Mensah sağ kanattan topla çok hızlı çıktı, rakip ceza alanına geldi ancak destek gelmeyince geriye döndü. Yerleşen Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

42' Goiano'ya sert bir faul yapan N'Koudou, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

İlk devre Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor 10 kişi kaldı

Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti.

Cep telefonunu yere attı, reklam panosunu tekmeledi

Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32 yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi. Hakan Arslan'ın bu hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler, tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İkinci yarı başladı

48' Günün etkili isimlerinden birisi olan N'Koudou, sol çizgiden hareketlendi ve ceza alanına girdi. Tecrübeli futbolcunun ortaya çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

61' Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta top Samassa'da kaldı.

62' Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un yerine Yasin Öztekin, Yatabare'nin yerine Kayode oyuna dahil oldu.

66' Sivasspor savunmasından seken top Rosier'in önünde kaldı. 24 yaşındaki futbolcunun ceza sahasının gerisinden yaptığı sert şut direkten auta çıktı.

72' Sivasspor'da Robin Yalçın kenara gelirken Claudemir oyuna dahil oldu.

78' Sivasspor gole yaklaştı. Cludemir'in uzun pasına hareketlenen Yasin Öztekin, topu yakalayamadı. Ersin'den seken topta Yasin, Welinton ile bire bir kaldı ve Brezilyalı stoper son anda topu dışarı attı.

78' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyunda, Mensah kenara alındı.

83' Beşiktaş'ta Necip Uysal yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

Larin farkı 2'ye çıkardı

GOL | 84' Savunmadan hızlı paslarla çıkan Beşiktaş'ta topla buluşan Dorukhan, yerden harika bir pas gönderdi. Sivasspor savunmasından kurtulan Larin, topla buluştu, ceza sahasına girdi ve şutunu attı. Samassa'dan seken top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

Cyle Larin, Valentin Rosier ve Welinton, Beşiktaş'ın 2. golünden sonra Vincent Aboubakar'ın sevincini tekrarlayarak Kamerunlu oyuncuya golü armağan ettiler.

GOL | 90+2' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğuzhan düzgün bir vuruşla skoru belirledi ve Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

--

Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Üst üste üçüncü maçta gol yemedi

Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

İç sahadaki galibiyet serisi 5 maça çıktı

Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

Sivasspor'u evinde 2 maç sonra yendi

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor'u evinde 2 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla evinde rakibine karşı galibiyet sayısını da eşitledi.

Beşiktaş, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6. kez yendi. Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Golü Aboubakar'a hediye ettiler

Beşiktaşlı oyuncular, Güven Yalçın'ın attığı golü annesini kaybeden takım arkadaşları Vincent Aboubakar'a hediye etti.

Siyah-beyazlı futbolcular, gol sevinci sırasında yedek kulübesinden Aboubakar'ın formasını alarak toplu halde görüntü verdi.

Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.

Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.

Oğuzhan bir yıl sonra gol sevinci yaşadı

Siyah-beyazlı ekipte sonradan oyuna giren ve golünü atan Oğuzhan Özyakup, bir yıl sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak Beşiktaş'ın geçen sezon Gençlerbirliği ile 27 Aralık 2019'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta gol bulan Oğuzhan, bu hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandırdı.

Larin 5 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin 9. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıran Larin; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı.

Hakan Arslan devre arasında kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.

İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.

Hakem Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Hakan Arslan, soyunma odasına giderken kenardaki panoları tekmeledi. Arda Kardeşler, bunun üzerine Hakan Arslan'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor, iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan iki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a 3-0 yenildi.