Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u konuk etti.

Sivasspor, 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare’nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken Beşiktaş’ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic’ten geldi. Sivasspor'da 67. dakikada Uğur Çiftçi, kırmızı kart gördü.

Sivasspor, bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

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Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10. maça çıkarmayı başardı.

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Beşiktaş ise son 7 resmi maçında 6. kez mağlup olurken Süper Lig'de ise son 4 maçında 3. kez kaybetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

SARI KART | 5. dakikada Enzo Roco'dan topu kurtaran Emre Kılınç, ceza sahasına girerken yerde kaldı. Sivasspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş şansı yakaladı.

GOL | Demir Grup Sivasspor, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş şansı yakalamıştı. Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda Loris Karius'un hatasıyla top ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken kaleci Samassa, topu kornere çeldi.

21. dakikada Roco'nun uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Burak Yılmaz, Appindangoye ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı fakat maçın hakemi devam kararı verdi.

24. dakikada Beşiktaş, sağ kanattan etkili gelirken Gökhan Gönül'ün çizgiden içeri çevirdiği topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.

SARI KART | 32. dakikada Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Müdahaleyi yapan isim Emre Kılınç, sarı kart gördü.

GOL | 33. dakikada tehlikeli noktadan serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz'ın vuruşunu Samassa kurtarırken seken topta Adem Ljajic, dar açıdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

39. dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic'in çektiği şut kaleci Samassa'nın üzerine gitti.

GOL | 45. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında, Fatih Aksoy'un savunma arkasına şık pasıyla Yatabare, kaleci Karius ile karşı karşıya kalırken yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

46. dakikada Beşiktaş, sol kanattan N'Koudou ile etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Koudou'nun vuruşu, savunmadan sekerek kornere gitti.

47. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Gökhan Gönül ön direkte kafa vuruşunu yaparken direk dibinden Goiano topu çıkaran isim oldu.

Sivas'tan 3. gol şansı!

49. dakikada Roco'nun kaybettiği top sonrası Sivasspor'da Fatih Aksoy, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Fatih'in vuruşunu, kaleci Karius çıkarmayı başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 59. dakikada Beşiktaş'ta Rebocho'nun yerine Abdoulay Diaby oyuna giren isim oldu.

SARI KART | 61. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan, elle müdahalesi sonucunda sarı kart gördü.

61. dakikada Beşiktaş, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Caner Erkin'in ortasını Samassa çıkarırken dönen topta Ljajic'in vuruşunda Samassa topu sektirse de iki hamlede kontrolü sağladı.

KIRMIZI KART | 67. dakikada Gökhan Gönül'e yapılan faul sonrası VAR incelemesine gidildi. İnceleme sonucunda Sivasspor'da Uğur Çiftçi, kırmızı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 69. dakikada Sivasspor'da Yatabare'nin yerine Arouna Kone girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Beşiktaş'ta Enzo Roco çıkarken hücum hattına Umut Nayir takviyesi yapıldı.

74. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba'nın vuruşunu ön direkte Samassa çıkardı.

SARI KART | 78. dakikada Sivasspor'da topu kaptırdıktan sonra yaptığı müdahale nedeniyle Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.

SARI KART | İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonucunda 79. dakikada Beşiktaş'ta Elneny, Sivasspor'da ise Fatih Aksoy sarı kart gören isimler oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıkarken yeni transfer Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.

84. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

89. dakikada Kone’nin pasıyla topla buluşan Emre Kılınç’ın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı sert şutta kaleci Karius topu son anda çeldi.

90+4. dakikada Beşiktaş korneri için Karius da ileri çıkarken sonrasında Sivasspor'da Hakan Arslan ile kontra şansı yakalandı. Hakan Karius'tan da sıyrılmasına rağmen orta sahayı geçip yaptığı vuruş yandan auta gitti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sivasspor, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

BEŞİKTAŞ: Karius – Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 72 Umut Nayir), Rebocho (Dk. 59 Diaby), Atiba, Elneny, N'Koudou, Ljajic (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Burak Yılmaz

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa – Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç (Dk. 90+1 Papp), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 69 Kone)

GOLLER: Dk. 33 Adem Ljajic (Beşiktaş) - Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Enzo Roco, Elneny (Beşiktaş) – Emre Kılınç, Goiano, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 66 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)