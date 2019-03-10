(ÖZET) Beşiktaş - Konyaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'un 2 kez beraberliği yakaladığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 14. dakikada Ljajic, 33. dakikada Burak Yılmaz ve 90+3. dakikada Kagawa'dan geldi. Konyapor'un golleri ise 19. dakikada Ömer Ali ve 75. dakikada Fofana'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 44 puana yükseldi. 35 puanda kalan Konyaspor ise 5. sırada haftayı kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. 4. dakikada Ljajic'in ortasında ön direğe hareketlenen Jeremain Lens, son anda topa dokundu fakat zamanlamayı iyi ayarlayan Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

Beşiktaş penaltı bekledi

8. dakikada Ljajic ile duvar pası yapan Lens, ceza sahasına doğru hareketlendi. Lens'in sağ kanattan içeriye doğru yaptığı orta Filipovic'den döndü. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, kusurlu bir hareket görmedi ve oyunu devam ettirdi.

SARI KART | Karşılaşmanın ilk sarı kartı 11. dakikada çıktı. Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic, Traore'ye yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

Ljajic'den harika bir gol!

14. dakikada Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Medel'in pasıyla Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, Adem Ljajic'e harika bir pas çıkardı. Serkan'la karşı karşıya kalan Ljajic, topun dibine harika girdi ve topu ağlara gönderdi. Vodafone Park'ta gol anonsunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın bir görevli yaptı.

Konyaspor hemen karşılık verdi

Konyaspor, Beşiktaş'a hemen karşılık verdi ve Ömer Ali Şahiner ile eşitliği yakaladı. 20. dakikada Milosevic'in harika pasıyla Karius'la karşı karşıya kalan Ömer Ali, sert bir vuruş yaptı ve beraberliği getirdi. Golün ardından Beşiktaş kalecisi Loris Karius topla buluştuğu zaman siyah beyazlı taraftarlardan ıslık ve yuhlama sesleri yükseldi.

SARI KART | Milosevic'in ayağına müdaheleden bulunan Necip Uysal, Ljajic'in ardından sarı kart gören ikinci isim oldu.

Direkten döndü!

24. dakikada Beşiktaş, 2. gole çok yaklaştı. Maçın etkili isimlerinden Jeremain Lens'in sert şutunda kaleci Serkan'ın güçlükle müdahale edebildiği top direkten döndü.

SARI KART | Konyaspor'da Mücahit, 27. dakikada sarı kart gördü.

Burak Yılmaz vurdu, Serkan izledi

Konyaspor ceza sahasının hemen gerisinde topla buluşan Burak Yılmaz, Filipovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kaleyi cepheden gören çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta topun başına Burak Yılmaz geçti. Golcü futbolcunun yaptığı muhteşem vuruş, Serkan'ın bakışlarının ardından ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 2-1 öne geçti. Burak Yılmaz'ın bu sezon Süper Lig'de attığı toplam GOL sayısı 10'a yükseldi.

SARI KART | Konyaspor Filipovic, Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da Abdou Razak Traore, 36. dakikada yerini Hadziahmetovic'e bıraktı.

39. dakikada sol kanattan içeriye doğru kat eden Quaresma ceza alanı ön çizgisinden sert bir şut çıkardı. Yerden seken topu Serkan Kırıntılı, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

***

İkinci yarı başladı

Konyaspor'un attığı golün ardından ıslıklanan Karius'a Adriano sahip çıktı. Beşiktaş'ta taraftar top Karius'a geldiğinde tepki gösterirken, Vida ile Adriano tribünlere dönerek, "tepki göstermeyin, alkışlayın" şeklinde bir işaret yaptı.

52. dakikada Necip'in attığı pasın ardından savunma arkasına koşu yapan Lens, açısını bulduktan sonra sert bir vuruş yaptı. Kaleci Serkan güçlükle topu çıkarmayı başardı.

Adriano zoru başardı

Konyaspor savunmasının yaptığı hatanın ardından Beşiktaş, 3. gole çok yaklaştı. Yaptığı koşu ile bir anda Serkan'la karşı karşıya kalan Adriano, boş durumda bulunan Burak Yılmaz'a çıkarmak yerine sol çaprazdan kaleyi tercih etti. Serkan, iki hamlede topu kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

Gökhan direğe takıldı

Oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, tehlikeli geldi. 61. dakikada kullanılan kornere çok iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarptı ve dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Atiker Konyaspor'da Uğur Demirok, 62. dakikada yerini Fofana'ya bıraktı.

65. dakikada Konyaspor'un Sırp yıldızı Jevtovic, uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Karius'u geçen top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Adem Ljajic, yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı.

Vodafone Park'ta Serkan Kırıntılı damgası

Beşiktaş'ın yıldızları Serkan'ı geçemiyor. 71. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topu alan Quaresma boş durumda sert vurdu, kaleci Serkan bir kurtarışa daha imza attı. Serkan Kırıntılı, Beşiktaş maçında 72 dakikada 8 kurtarış yaptı.

Eşitliği Fofana getirdi!

75. dakikada Konyaspor, Fofana ile eşitliği yakaladı. Hadziahmetovic'in attığı nefis pasla sol kanattan savunma arkasına sarkan 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kalesine doğru hareketlendi. Karius'un kalesini terk etmesini değerlendiren Fofana, muhteşem bir aşırtma vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fofana bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü kaydetti.

Yine Serkan yine Serkan!

78. dakikada Kagawa, ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Gökhan Gönül'ün pasında Japon oyuncu, gelişine vuruşunu yaptı. Defanstan seken topta ters ayakta yakalanan Serkan müthiş bir reaksiyonla topu son anda kornere çeldi. Serkan'ın maçtaki 9. kurtarışı oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82.dakikada Gökhan Gönül'ün yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Gökhan Gönül oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Medel'in yerine Oğuzhan, 87. dakikada oyuna girdi.

SARI KART | Karius'a faul yapan Fofana, 88. dakikada sarı kart gördü.

Kagawa hayat verdi!

90+3. dakikada Ali Turan'ın kaptırdığı top sonrası Adriano'dan pası alan Kagawa sol kanattan içeri girdi ve çaprazda yerden çok sert vurdu, günün başarılı ismi Serkan'ı avladı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile Vodafone Park’ta yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımda geçen hafta ilk 11’de bulunan futbolculardan Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Güven Yalçın’ın yerine, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Gökhan Gönül 11’de yer aldı.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşısında özellikle sol kanatta değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında bu bölgede görev verdiği Caner Erkin ile Güven Yalçın’ı Konyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki maçta kadroda yer alamayan Gökhan Gönül’ün savunmanın sağına dönmesiyle, Kayserispor karşılaşmasında aynı görevi yerine getirmeye çalışan Adriano Correia sol kanada geçti. Beşiktaş’ta orta sahanın solunda ise Jeremain Lens forma giydi.

Cezalı Dorukhan’ın yerine Necip Uysal 11’de

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor karşısında kadroda yer alamadı. Dorukhan’ın yerine cezası biten Necip Uysal, ilk 11’de sahaya çıktı.

Kagawa da kadroda

Gökhan Gönül gibi sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakan Beşiktaş’ın Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 25. hafta mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı. Kagawa maça yedek olarak başladı, sakatlığı bulunan Nicolas Isimat-Mirin kadroda bulunmadı.

Şenol Güneş ıslıklandı

Karşılaşma öncesinde maç kadroları ve teknik heyet isimlerinin anons edildiği sırada Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının teknik direktörü Şenol Güneş’i ıslıkladı. Taraftarlar, oyuncuların isminin ardından adı anons edilen Güneş’e ıslıklarla tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, ayrıca maç öncesi Şenol Güneş’in yardımcısı Guti Hernandez’e sevgi gösterisinde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Karşılaşma öncesinde çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Vodafone Park dışında kurulan stantta kadın taraftarlara çiçek hediye edildi.

Atiker Konyaspor’da iki eksik

Atiker Konyaspor, sakatlıkları süren Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare’den yoksun Beşiktaş karşısına çıktı.

Konuk ekipte ayrıca 11’de görev alan 21 yaşındaki Mücahit Can Akçay, Süper Lig’de 2018-2019’da ilk kez bu şansı yakaladı. Genç oyuncu, daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu.