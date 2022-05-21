ÖZET | Beşiktaş - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in son haftasında Beşiktaş , sahasında Konyaspor 'u konuk etti. Maçın ilk yarısında Konyaspor Beşiktaş'a göre biraz daha etkili oynadı. Dakika 42'de konuk ekip Rahmanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının ilk bölümlerinde yine Konyaspor etkili bir oyun sergiledi. Ancak Beşiktaş'ta gerçekleşen oyuncu değişiklikleri sonrasında siyah beyazlıları topu daha fazla ayağında tutmaya başladı. Kartal, aradığı golü 90+1'de Kenan Karaman'la buldu: 1-1. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve siyah beyazlılar sezonu bir puanla tamamladı. Konyaspor ise gösterdiği performansla bu sezonu 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça Beşiktaş başladı.

⏱ 7' Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol köşeden ceza sahası içerisine kullanılan top ceza sahası arka alanında boş pozisyondaki Uğurcan'ın önünde kaldı. Genç futbolcu şutunu attı ancak üstten auta çıktı.

⏱ 10' Beşiktaş etkili geldi. Konyaspor savunmasının yaptığı pas hatası sonrasında topu önünde bulan Rachid Ghezzal 10 metre topu sürdükten sonra yaklaşık 30 metreden şutunu çekti, kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

⏱ 24' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal rakibini geçtikten sonra pasını N'Koudou'ya verdi. Fransız futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu atta top yan ağlarda kaldı.

⚽ GOL | 42' Konyaspor, deplasmanda Rahmanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Michalak topla birlikte sıfıra indi. Polonyalı futbolcu ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka direkte boş pozisyonda olan Rahmanovic şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

⏱ 47' Konyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanatta Michalak rakibini geçtikten sonra kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcu şutunu attı genç kaleci topu çıkararak tehlikeyi önledi.

⏱ 56' Rakip Konyaspor etkili bir atak gerçekleştirdi. Savunma arkasına atılan pasla hareketlenen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic tam şutunu atacakken Montero kayarak araya girdi ve topu kornere gönderdi.

⏱ 57' Konyaspor, direğe takıldı. Sol kanattan Giulherme ceza sahasına ortasını gönderdi. Maça ikinci yarıda dahil olan Ahmed Hassan yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.

⏱ 66' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ahmed Hassan topu orta alanda kaybetti. Batshuayi topu önünde buldu. Belçikalı futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı, kaleci Sehic çeldi. Dönen topu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

⏱ 83' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan Rachid Ghezzal'ın yerden attığı pasa Güven Yalçın gelişine şutunu gönderdi ancak savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

⏱ 90' Beşiktaş direğe takıldı. Sol köşeden Ghezzal ortasını gönderdi. Ön direkte Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.

⚽ GOL | 90+1 Beşiktaş, Kenan Karaman'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol köşeden Ghezzal'in gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde Kenan Karaman kafa vuruşunu yaptı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.



