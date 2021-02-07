ÖZET | Beşiktaş - Konyaspor maç sonucu: 1 - 0

Süper Lig’in son 2 haftasında 5 puan yitiren Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Maçın 21.dakikasında N'Sakala'nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Beşiktaş, galibiyet golünü 81.dakiakda Rosier ile buldu. Beşiktaş böylece zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi

Karşılaşmada öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı. Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı.





SÜPER LİG PUAN DURUMU









Maçtan Dakikalar

SARI KART! 2.dakikada Konyaspor takımından Jevtovic, Larin'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

7.dakikada sağ kanattan Rosier geldi ortası savunmadan sekip kornere gitti

9.dakikada ceza sahası dışında Ghezzal plase bir vuruş yaptı, şutu kalecide kaldı

NET FIRSAT! 10.dakikada sağ kanattan Ghezzal köşe vuruşunu kullandı Aboubakar kale sahasında kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

SARI KART! 15.dakikada Beşiktaş'ta N'Sakala yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

İlk 20 dakikalık bölümde iki takım toplamda sadece 2 şut atabildi

KIRMIZI KART! 21.dakikada Beşiktaş'ta N'Sakala yaptığı faul sonucu ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

29.dakikada Konyaspor sol kanattan hızlı geldi. Shengelia ortaladı savunma topu son anda kornere attı

30.dakikada köşe vuruşu sonrasında oluşan karambolde Necip ile Miya hava topu mücadelesinde yer aldı. İki oyuncu da kısa süreli sakatlık geçirdi

35.dakikada Ghezzal ara pasıyla Rosier'i kaçırmak istedi ama son anda savunma topu uzaklaştırdı

38.dakikada ceza sahası önünde topu alan Josef bekletmeden vurdu, sert şutu üstten auta gitti

43.dakikada sağ kanattan Ghezzal korneri kullandı Josef aşırttı son anda savunmada Guilherme topu uzaklaştırdı

44.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Ghezzal kullandı ortasını ön direkte savunma uzaklaştırdı

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Konyaspor'da Miya çıktı yerine Cikalleshi girdi

47.dakikada ceza sahasına girmeden Sekidika yerden vurdu şutu az farkla auta gitti

51.dakikada Aboubakar iki rakibini geçip sol ayağıyla vurdu şutu son anda savunmaya çarptı

NET FIRSAT! 54.dakikada sol kanattan Ghezzal serbest vuruşu kullandı kale sahasında Welinton uçarak vurdu ama top auta gitti

SARI KART! 56.dakikada Beşiktaş'ta Necip yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

62.dakikada Aboubakar orta alanda aldığı topla üç rakibini geçip ceza sahasına kadar ilerledi şutunu da çekti ancak son anda savunma ayağını koydu ve top kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Konyaspor'da Shengelia ve Jevtovic çıktı yerine Musa ve Rahmanovic girdi

68.dakikada sol kanattan gelen ortaya Kravets kafayı vurdu şutu kaleyi bulmadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ljajic çıktı yerine Atiba ve NKoudou girdi

NET FIRSAT! 74.dakikada sağ kanatta Rosier savunma arkasına sarktı kale sahasına çevirdi Larin boş kaleye hamle yaptı ama dokunamadı

SARI KART! 77.dakikada Konyaspor'da Musa Çağıran orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

79.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Rahmanovic vurmak istedi ama top auta gitti

GOL! 81.dakikada Rosier'in attığı golle 1-0 öne geçti. Orta alandan gelişen atakta Atiba sağ kanattan kaçan Rosier'i gördü, Rosier kale sahasından vurdu ve golü attı

DİREKTEN DÖNDÜ! 82.dakikada sol kanattan gelen Nkoudou plase bir vuruş yaptı top yan direğe çarpıp dışarı gitti

84.dakikada sağ kanattan Atiba geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 89.dakikada Beşiktaş'ta Vida yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

90+2.dakikada sağ kanattan Larin kaçtı kaleci ile karşı karşıya kaldı şutu üstten auta gitti

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 galip bitirdi













Maçtan notlar

Sergen Yalçın'dan iki değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmana 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Atiba'nın yerine Necip Uysal'ı, N'Koudou'nun yerine ise Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.

Siyah-beyazlı ekipte, takımın en fazla asist yapan ismi olan Rachid Ghezzal, 1 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Son olarak iç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada 11'de görev alan Ghezzal, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Mücadelenin 57'nci dakikasında N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olmuş ve 73'üncü dakikada Vida'nın 1 puanı getiren golünde asisti yapan isim olmuştu.





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4 gün arayla 2 kapışma!

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak. İki ekip bu akşam önce Süper Lig’in 24’üncü haftasında Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Takımlar, bu mücadelenin ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya’da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45’te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.