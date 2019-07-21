(ÖZET) Beşiktaş - Kocaelispor maç sonucu: 7-1
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıktı. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor'u 7-1 mağlup etti. Yeni transfer Tyler Boyd iki asist yaparken 18 yaşındaki genç Oğuzhan Akgün de 2 gol attı ve adeta Abdullah Avcı'ya mesaj verdi.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıktı. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor’la karşı karşıya geldi.
Siyah Beyazlılar mücadeleden 7-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.
Beşiktaş'ın golleri: Quaresma, Enzo Roco, Muhayer Oktay, Umut Nayır(2), Oğuzhan Akgün(2)
Kocaelispor'un golü: Gökdeniz
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Maçtan dakikalar:
8' Kocaelispor, Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
23' Ricardo Quaresma Beşiktaş'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.
33' Enzo Roco Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
İlk yarı sona erdi. Riva Hasan Doğan Tesisleri'ndeki maçta Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Riva'da ikinci yarı başladı.
11 numaralı formasıyla Tyler Boyd, ilk kez Beşiktaş formasıyla Kocaelispor karşısında 2. yarıda sahada.
54' Muhayer Oktay Beşiktaş'ı 3-1 öne geçiren golü attı. Asist Tyler Boyd'dan geldi.
64' Umut Nayir Beşiktaş'ı 4-1 öne geçirdi. Bu golde de asist Boyd'dan geldi.
80' Umut Nayir kendisinin ikinci, takımının 5. golünü attı, 5-1.
83' Genç forvet Oğuzhan Akgün skoru 6-1 yaptı.
89' Genç Oğuzhan yine sahneye çıktı ve skoru 7-1 yaptı.
Beşiktaş’ın Kocaelispor maçı ilk 11’i:
Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven
Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)