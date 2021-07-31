ÖZET | Beşiktaş - Kayserispor maç sonucu: 0-3 (Hazırlık maçı)

Süper Lig 'in son şampiyonu Beşiktaş , ikinci hazırlık maçında Kayserispor'a farklı kaybetti. İlk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Kara Kartal, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Kayserispor'a 3-0 kaybetti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Luckassen (2) ve Gökhan Sazdağı kaydetti.

Beşiktaş, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş'ta bu mücadeleyi yeni gelen Rosier ve Milli Takım 'dan dönen Cyle Larin de izledi. Beşiktaş'ta stoper Welinton ise sakatlık yaşadı ve maçı tamamlayamadı. Beşiktaş ile Kayserispor'un oynadığı hazırlık maçını Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ta takip etti.





Maçtan dakikalar

3.dakikada Beşiktaş sağ çaprazda serbest vuruş kazandı. Gökhan Töre ortaladı savunma topu uzaklaştırdı.

9.dakikada Kenan Karaman kaleyi denedi ancak şutu auta gitti

NET FIRSAT! 18.dakikada sol kanattan gelen topa Josef sert vurdu kaleci son anda çıkardı.

GOL! Kayserispor, 23.dakikada Luckassen'in golüyle 1-0 öne geçti. Luckassen ceza sahasına sağ çaprazdan girdi ve sert vurup köşeden golü attı.

GOL! Kayserispor, 29.dakikada Luckassen'in golüyle 2-0 öne geçti. Avramovski'nin pasında uygun durumda Luckassen golü attı.





37.dakikada kazanılan serbest vuruşu Gökhan Töre kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı.

İlk yarıyı Kayserispor 2-0 galip bitirdi.

İkinci yarı başladı

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Ersin, Nsakala, Salih, Mehmet Topal, Atiba ve Gökhan çıktı yerlerine Utku, Rıdvan, Oğuzhan, Vida, Kartal ve Güven girdi.

NET FIRSAT! 49.dakikada sağ çaprazda topu alan Kenan vurdu top auta gitti.

UTKU ÇIKARDI! 58.dakikada Kayserispor atağında Luckassen kaleci Utku ile karşı karşıya kaldı ancak Utku net pozisyonu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 59.dakikada Beşiktaş'ta Kenan çıktı Boyd girdi.

NET FIRSAT! 75.dakikada Güven'in pasıyla topla buluşan Josef kaleci ile karşı karşıya kaldı şutunu Bilal çıkardı

GOL! Kayserispor, 76.dakikada Gökhan Sazdağı'nın golüyle 3-0 öne geçti.

87.dakikada Güven Yalçın'ın kafa şutu auta gitti.

Mücadeleyi Yukatel Kayserispor 3-0 galip bitirdi.





Beşiktaş ve Kayserispor'un ilk 11'leri...

Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Mehmet Topal, Nsakala, Josef, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan Karaman

Doğan Alemdar, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Kvrzic, Carole, Avramovski, İlhan, İbrahim, Luckassen



