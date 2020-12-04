ÖZET | Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 3-0

Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktal Kasımpaşa'yı ağırladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlük kuran Kartal golü geç busa da 45+3'te gelen Mensah golüyle soyunma odasına 1-0 öne geitti.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Kartal, Kasımpaşa'da 55'te Florent Hadergjonaj'ın kırmızı kart görmesiyle daha da rahatladı ve ataklarını sıklaştırdı. 70'te Atiba ve 75'te gelen Aboubakar golleriyle farka giden Sergen Yalçın'ın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı. Bu skorun ardından Beşiktaş 19 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maçtan dakikalar...

15' Karşılaşmada ilk 15 dakika golsüz geçildi ancak Beşiktaş Kasımpaşa kalesini baskı altına almış durumda...

16' Nkoudou'nun sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şut az farkla auta gitti.

18' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

21' Beşiktaşlı oyuncular, topun Sadiku'nun ceza sahası içerisinde eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR ise hakem Bahattin Şimşek'e izleme önerisinde bulunmayınca oyun devam etti.

37' Maçta bu dakikalarda tempo düştü. İki takımın da önemli bir pozisyonu yok.

Aboubakar getirdi, Mensah attı

45+3' Beşiktaş duraklama anlarında 1-0 öne geçti. Gol Bernard Mensah... Sol kanattan ceza sahasına çalımlarla girip ortayı yapan Aboubakar'ın goldeki payı da büyük... Kaleciden seken topu Mensah boş kaleye ağlara gönderdi.

51' N'Koudou'nun ceza alanı içinde sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

53' Mensah'ın sağ çaprazdan gelişine güzel şutu yandan auta gitti.

55' Kasımpaşa'da Hadergjonaj, N'Koudou'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Kasımpaşa 10 kişi.

Atiba farkı 2'ye çıkardı

69' Atiba'nın golüyle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Ghezzal'ın sağ kanattan ortasına Atiba ceza alanı içinde bomboş vurdu.

Aboubakar'dan güzel kafa

75' Aboubakarın sağ kanattan Valentin Rosier'nin yaptığı ortaya vurduğu güzel kafayla Beşiktaş 3-0 öne geçti.

İki takımın ilk 11'leri:

Beşiktaş:

Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Ndkoudou, Aboubakar.

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka,Tirpan, Carius, Hajradinovic, Yusuf, Koomson, Hodzic, Koita.



