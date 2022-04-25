(ÖZET) Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 0-3

Beşiktaş 'a büyük şok... Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de 34. haftanın kapanış mücadelesinde zorlu maçta Kasımpaşa'yı konuk etti. Sezon sonunda Avrupa Kupası bileti almak isteyen Kara Kartal bu konudaki direkt rakibi Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada taraftarı önünde ağır bir yenilgi alarak avantaj kaybetti.

Tribünler doldu ama...

Siyah-Beyazlı taraftarlar, son haftaların formda takımı olan, son 6 maçın 5'ini kazanan Kasımpaşa karşısında takımlarını desteklemek adına Vodafone Park tribünlerini doldurdu. Ancak taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.

İki haftadır kayıp

Geçtiğimiz hafta Giresunspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da 28 ve 82'de Jackson Muleka ve 45+2'de Ben Ouannes'in gollerine engel olamayınca sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Kara Kartal hem Avrupa vizesi yarışında ağır yara aldı hem de teknik direktör Valerien Ismael, Siyah-Beyazlı kariyerinde ilk yenilgisini yaşadı.

Avrupa'yla fark 6!

İlk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan ve 1-1 beraberlik alan, hemen sonraki hafta Alanyaspor 'u 4-1 gibi farkla skorla geçen Ismael, camiaya büyük umut vermişti. Ancak geçen hafta Giresun'da bırakılan 2 puan, bu akşam da Vodafone Park'taki kayıp, Beşiktaş'ta moralleri bozdu. 4. sırada Avrupa potasında yer alan Başakşehir ile fark 6 puana çıktı.

Sami Uğurlu alkışları topladı

Kasımpaşa ise son 7. maçında 6. galibiyetini alarak tırmanışını sürdürdü, teknik direktör Sami Uğurlu da alkışları topladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Yasin Kol ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

3' Eyyseric sağ kanattan ortaladı, Donk kafayı vurdu ancak etkisiz. Aut.

5' Beşiktaş atağında Kasımpaşa savunmasının arkasına atılan uzun topa Batshuayi hareketlendi, Spahic'le girdiği ikili mücadelede iki futbolcu da yerde kaldı. Batshuayi'nin ayağı yüzüne gelen Spahic'in dudağında bir kanama meydana geldi.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI!

20' Rıdvan Yılmaz topu içeri şişirdi, Batshuayi indirdi, Welinton ceza sahası çizgisinin az gerisinden gelişine şansını denedi ancak top az farkla üstten dışarda.

21' Eren Elmalı, Kasımpaşa için sol taraftan geldi, Rosier'den ilk hamlede sıyrılıp, yaya doğru ilerlerken ters ayağıyla vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

DİREK!

27' Hadergjonaj sağ kanattan arka direğe ortaladı, Ouannes gelişine sert vurdu top direkten oyun alanına döndü.

GOL!

28' Kasımpaşa korneri kullandı, devamında içeri çevrilen topta Spajic topa dokundu, Muleka harika döndü, vurdu ve fileleri sarstı. Yıldız oyuncu 10. maçında 10. golünü attı! Kasımpaşa 1-0 önde.

MULEKA YİNE GOLE YAKLAŞTI

30' Kasımpaşa'da uzun oynanan topta Welinton'un zamanlama hatasında Muleka topla buluştu, sağ çaprazdan hızla ceza alanına giren tecrübeli oyuncu sert vurdu, Ersin parmaklarının uçlarıyla çıkardı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

32' Güven sol kanattan şık çalımlarla içeri girdi, sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Ertuğrul çıkardı. Seken top Ghezzal'ın önünde kaldı, Cezayirli yıldız vurdu, kaleci Ertuğrul'u geçen topu Lacivert-Beyazlılar'ın genç sol beki Eren Elmalı çizgiden çıkarttı.

45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

GOL!

45+2' Hadergjonaj uzun oynadı, Ouannes savunma arkasına sarkıp karşı karşıya kaldığı Ersin'in üzerinden topu ağlara yolladı.

PENALTI!

45+3' Ghezzal, Spajic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL, OFSAYT!

45+3' Yan hakem Aleks Taşçıoğlu ise Rosier için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR da ofsaytı onayladı, penaltı iptal.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

50' Josef sol kanattan atağa destek veren Umut Meraş'ı gördü, Umut ceza alanına girer girmez önünde seken topa vurdu ancak şut isabetsiz.

51' Eyyseric orta alanda çok şık döndü, vücut çalımıyla 3 Beşiktaşlı'dan sıyrıldı. Bu şekilde başlayan atakta Hajredinovic uzun oynadı, bir anda müsait pozisyonda topla buluşan Hadergjonaj şutunu çekti ancak Ersin başarılı.

GOL İPTAL!

52' Ghezzal, Batshuayi'ye aradan oynadı, Belçikalı futbolcu döndü vurdu, ağları sarstı ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli değil.

67' Josef derin oynadı, Emirhan ceza alanına girer girmez baskı altında vurdu ancak top üstten dışarda.

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ŞOK!

82' Umut Meraş kendi yarı sahasında topu kaybetti, Hajredinovic kazandığı topu çok bekletmeden Muleka'ya gönderdi. Muleka da karşı karşıya kaldığı Ersin'in hemen sağından yerden topu filelere gönderdi: 0-3.

87' Ghezzal savunma arkasına sarkan Josef'i gördü, Josef iyi kontrol etti ancak kale dibinde Ertuğrul'u geçemedi.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

90+4' Ghezzal kanattan ortaladı, kaleci Ertuğrul'u aşan topa arka direkte Larin vurdu ancak top boş kalenin hemen yanından auta gitti.

Karşılaşma sona erdi.

Beşiktaş - Kasımpaşa 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouannes, Muleka