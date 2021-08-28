ÖZET Beşiktaş - Karagümrük maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş , sayısız gol pozisyonuna girdiği maçta Karagümrük'ü ilk yarıda Alex Teixeira'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Salih Uçan, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Maçtan önemli dakikalar:

Beşiktaş-Karagümrük maçı başladı.

5.dakikada Josef'in önde baskısı sonuç verdi. Ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

14.dakikada Karagümrük'te Erhun, Welinton'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. 16'da da Jimmy Durmaz itirazdan dolayı Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Larin net golü kaçırdı!

18.dakikada gelişen ani Beşiktaş atağında Batshuayi'nin çok güzel pasında Larin topla buluştu ve ceza sahasına girdi, şutunda top kaleci Viviano'ya çarptı ve kornere gitti.

Ahmed Musa direği geçemedi

28.dakikada Karagümrük ceza sahasından uzun topla çıktı ve Ahmed Musa Beşiktaş savunmasının arkasında topla buluştu. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Ahmed Musa'nın şutu direkten auta gitti.

Alex Teixeira Vodafone Park'a golle "Merhaba" dedi

30.dakikada Beşiktaş yine Karagümrük'e ön alanda baskı uyguladı, pas hatasında topla buluşan Alex Teixeira, ceza sahası dışından harika bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi ve Vodafone Park'taki ilk maçında golle buluştu.

32.dakikada Karagümrük'te sakatlanan Biglia'nın yerine Efe girdi.

39.dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi'nin şutunu Viviano çizgi üzerinden ayaklarıyla çıkardı.

Batshuayi direğe takıldı!

43.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin dönerek yapmış olduğu vuruş direkten oyun alanına geri döndü.

45.dakikada Pesic'in şutunu Ersin kurtardı. Dönen topu Vida uzaklaştırdı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Salih kırmızı kart gördü!

İlk yarıdan sarı kartı bulunan Salih Uçan, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Salih, kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

Kırmızı kartın ardından Sergen Yalçın taktiksel değişikliğe gitti ve 50.dakikada Alex Teixeira'nın yerine Necip oyuna girdi.

55.dakikada Valentin Rosier kendi yarı sahasından aldığı topla çalımlarla Karagümrük ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Viviano kornere çeldi.

61.dakikada Karagümrük'te Efe Tatlı sarı kart gördü.

62.dakikada Batshuayi'nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

71.dakikada Karagümrük'te Erhun, Hedenstad ve Ahmed Musa çıkarken Serhat, Emre Mor ve Samed girdi.

74.dakikada Karagümrük'te Emre Mor Rıdvan'dan sıyrılıp şutunu çekti top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

77.dakikada Beşiktaş'ta Vida, kale önünden boş pozisyonda zor olanı yaptı ve topu üstten auta gönderdi!

Batshuayi bu sefer Viviano'ya takıldı!

79.dakikada Ghezzal'ın harika ara pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Viviano geçit vermedi ve top kornere çıktı.

83.dakikada Beşiktaş'ta Rıdvan ve Welinton oyundan çıkarken Atiba ve Mehmet Topal oyuna girdi.

88'de Batshuayi ve Larin oyundan çıktı Nkoudou ve Kenan oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş - Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu!

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Mert, Nkoudou, Oğuzhan, Gökhan, Atiba, Mehmet, Necip, Kenan, Serdar, Güven

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçından notlar

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda 0-0 sona eren Gaziantep maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; savunmada Fabrice N’Sakala’nın yerine Rıdvan Yılmaz’ı, orta sahada Atiba Hutchinson’un yerine Alex Teixeira’yı, sol kanatta Kevin N’Koudou’nun yerine Cyle Larin’i, santrforda ise Kenan Karaman’ın yerine Michy Batshuayi’yi sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Salih Uçan ve Alex Teixeira, solunda ise Cyle Larin’i oynattı. Yalçın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük karşısındaki 11’i şöyle: “Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, Rıvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi.”

RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçında Fabrice N'Sakala ani bilinç kaybı yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Fransız savunmacının hem Gaziantep'te hem de İstanbul'da tektikleri devam etmişti. N'Sakala'nın yokluğunda Rıdvan Yılmaz formayı devraldı. Genç oyuncu bu sezon ilk kez resmi bir maça 11'de başladı. Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında N'Sakala'nın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu. Rıdvan Yılmaz, son olarak geçtiğimiz sezonun 35’inci haftasında iç sahada oynanan Ankaragücü maçında ilk 11’de forma şansı bulmuştu.

YENİ TRANSFERLER BATSHUAYİ VE TEIXEIRA 11’DE SAHAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekibin, transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, ilk kez bir maçta 11’de görev yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Teixeira ve bu maçın ardından kadroya dahil edilen Batshuayi, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. İkili, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı.

KENAN KARAMAN KULÜBEYE

Beşiktaş’ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başladı. Ligin ilk 2 haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarına ilk 11’de başlayan Kenan Karaman, bu maçta 11’deki yerini Batshuayi’ye bıraktı. Kenan Karaman, Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında N’Koudou’nun attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TİŞÖRTLERİYLE SAHAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tişörtleriyle ısınmaya çıktı. Beşiktaş’ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya ’30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun’ yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtün üstünde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı da yer aldı. Ayrıca karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, skorboardlarda da '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazısı yer aldı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi de skorboardlarda gösterildi.

FARIOLI'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam; Rizespor maçında 11’de görevlendirdiği genç orta saha Efe Tatlı’nın yerine Jimmy Durmaz’ı sahaya sürdü.

Kaleyi Viviano’ya emanet eden Farioli, savunmada; Hedenstad, Benatia, Zukanovic ve Balkovec’i görevlendirdi. Savunmanın hemen önünde Biglia’yı sahaya süren Farioli, hücum hattında Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz ve Kerim Frei’yi 11’de oynattı. Genç teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Pesic oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahada yer aldı: “Viviano - Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic.”

YENİ TRANSFER EMRE MOR KADRODA

Fatih Karagümrük’ün yeni transferi Emre Mor, Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, hafta ortasında Celta Vigo’dan Emre Mor’u kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Francesco Farioli tarafından Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi.





Beşiktaş - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. beİN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'Sakala forma giymeyecek

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.