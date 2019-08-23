(ÖZET) Beşiktaş - Göztepe maç sonucu: 3-0

Beşiktaş, yeni sezona ağır bir yenilgiyle başladı. Kara Kartal, Sivas deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle döndü. O karşılaşmada kötü performansıyla çok eleştirilen Caner Erkin, dün Siyah-Beyazlılar’ı hayata döndüren isimlerden biri oldu. Beşiktaş, 30 bin taraftarının önünde ağırladığı Göztepe’yi 3-0’lık skorla çok rahat geçti. Caner, ilk yarının son bölümünde Güven’e ‘al da at’ dercesine bir asist yaparak gol perdesinin açılmasını sağladı.

Averajı düzeltti

Milli sol bekin 54. dakikada yaptığı ortada ise top kimseye değmeden filelerle buluştu. Göztepe’ye pozisyon bile vermeyen Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Adem Ljajic’in şık golüyle skoru belirledi: 3-0. Kara Kartal böylece ilk haftadan -3’e düşen averajını da düzeltmiş oldu.

Abdullah Avcı’nın ilk galibiyeti

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş’in görevini tamamlamasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Avcı yönetimindeki ilk maçta Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup olmuştu. Avcı, takımının golleri sonrasında büyük sevinç yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. 5. dakikada Kara Kartal'ın yeni 9 numarası Güven Yalçın, Göztepe ceza sahasının hemen önünde topla buluştu. Genç forvetin sert şutu direkten auta çıktı.

11. dakikada Boyd'un sağ kanattan yaptığı orta savunmadan sekip kaleye yöneldi. Top Portekizli kaleci Beto'da kaldı.

16'da Göztepe tehlikeli geldi. Savunmanın yaptığı hata sonrası topla buluşan Serdar Gürler, istediği gibi vuramayınca Karius, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

41. dakikada Beşiktaş, Göztepe kalesini yokladı. 5. dakikada Güven'le gole çok yaklaşan Kartal'da bu sefer Oğuzhan şansını denedi. Güven Yalçın'ın şutuna benzer bir vuruş çıkaran Oğuzhan, üst direğe takıldı ve top oyun alanına döndü.

Asist Caner, gol Güven

45+2. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, kale sahası içine mükemmel bir orta açtı. Doğru zamanda, doğru yerde olan Güven Yalçın, topu boş filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yıldız, Beşiktaş'ın bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş adına geçtiğimiz sezonun son golünü atan Güven Yalçın, yeni sezonda da ilk golü attı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Tamer Tuna, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Eren Derdiyok'un yerine Halil Akbunar oyuna dahil oldu.

Goller art arda geldi

54. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. İlk golün asistini yapan Caner Erkin, ceza sahasına koşusunu yapan Vida'ya doğru ortasını açtı. Direk kaleye yönelen topa Beto, müdahele edemedi ve Kartal, skoru 2-0'a getirdi.

Caner Erkin, 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.

Goller art arda geldi. 60. dakikada Lens'in pasında topla buluşan Ljajic, açısını bulduğu gibi şutunu gönderdi. Beto'nun parmaklarına çarpan top ağlarla buluştu, fark 3'e çıktı.

N'Koudou oyunda

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada günün etkisiz isimlerinden olan Tyler Boyd oyundan alındı ve yerine yeni transfer N'Koudou girdi. Göztepe'de ise Yasin Öztekin oyundan alınırken Andre Castro oyuna dahil oldu.

N'Koudou, savunmaya zor anlar yaşattı. 63. dakikada sol kanattan hızlı gelen Fransız yıldız,son çizgiye kadar indi ve içeri çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Medel, alkışlarla kenara geldi ve Necip Uysal oyuna girdi.

SARI KART |72. dakikada Ljajic'i düşüren Göztepeli Poko, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

SARI KART |74. dakikada Ruiz, Castro'ya yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ |75. dakikada Göztepe son değişikliğini yaptı. Alpaslan Öztürk, Celso Borges'in yerine oyuna girdi.

78. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lens, ileri çıkan Beto'yu görünce vuruşunu yaptı. Portekizli kaleci çok şık bir kurtarışla dördüncü golü önledi.

90 dakika sona erdi ve Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR:

Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta 20:30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kalede sakatlığını atlatan Alman file bekçisi Karius'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dorukhan'ın yerine Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Oğuzhan'ın orta sahadaki partneri ise Gary Medel oldu. Bu ikilinin hemen önünde Boyd, Ljajic ve Lens'e şans veren Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

Siyah-beyazlıların Göztepe karşısındaki 11'i şöyle: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Medel, Boyd, Ljajic, Lens, Güven."

QUARESMA YEDEĞE

Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı yedek kulübesine çekti. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Quaresma, 11'indeki yerini Jeremain Lens'e kaptırdı.

KARIUS KALEYİ DEVRALDI

Siyah-beyazlı ekibin Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Loris Karius, Panathinaikos ile oynan hazırlık maçı ve Demir Grup Sivasspor ile oynanan ligin ilk maçında formasından uzak kalmıştı. Hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan Alman file bekçisi, Göztepe karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

QUARESMA VE OĞUZHAN'A DESTEK

Vodafone Park'ta oynanan maçlardan önce bütün futbolcuları tribünlere davet eden siyah-beyazlı taraftarlar bu maç öncesinde de geleneği bozmadı. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi olan Quaremsa ve Oğuzhan Özyakup'a destek çıktı. İki futbolcu coşkuyla tribünlere giderken Quaresma'nın Beşiktaş armasını öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

ABDULLAH AVCI'NIN İLK İÇ SAHA MAÇI

Yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı takımın başına geçen Abdullah Avcı, iç sahadaki ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk resmi maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Avcı, Göztepe karşısında ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

DORUKHAN KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Göztepe karşısında görev alamayan bir isim de Dorukhan Toköz oldu. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda bir sakatlık yaşayan 23 yaşındaki orta saha Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi. Siyah-beyazlı kulüpten Dorukhan ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Toköz dün akşam gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesi (quadriceps) meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştır" denildi.

YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı Kevin N'koudou, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. Çarşamba gecesi Türkiye'ye gelen Fransız futbolcu, lisans işlemlerinin halledilmesinin ardından maç kadrosuna alındı. Öte yandan transfer döneminde kadroya dahil edilen Douglas ve Rebocho'da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

ŞENOL GÜNEŞ BU KEZ TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı takip etti. Siyah-beyazlı ekipte 4 sene görev alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Güneş, eski takımını bu kez tribünden takip etti. Şenol Güneş'e A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da eşlik etti.

EMİNE BULUT TEPKİSİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı. Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başladı. Ayrıca iki takım futbolcuları olaya tepki göstermek adına sahaya siyah-pankartla çıktı.

Yaşanan olaya tribünlerdeki taraftarlarda kayıtsız kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda 1 dakika boyunca tezahürat yapılmadı. 1 dakikanın ardından ardından Beşiktaş ve Göztepe taraftarları 'kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.



