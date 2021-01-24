ÖZET | Beşiktaş - Göztepe maç sonucu: 2 - 1

Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, Göztepe’yi zorlanmasına rağmen 2-1 yendi. Ünal Karaman'ın ilk maçında Göztepe ilk yarıyı Tripic'in golüyle 1-0 önde geçerken Beşiktaş'a galibiyeti Adem Ljajic ve Aboubakar'ın golleri getirdi

Son 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş 44 puanla zirvede yer alırken iç sahada galibiyet serisi de sekiz maça çıktı





SÜPER LİG PUAN DURUMU













Maçtan Dakikalar

4.dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Berkan ortaladı savunmada Vida topu uzaklaştırdı

7.dakikada sağ kanattan korneri Ghezzal kullandı yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 14.dakikada Ghezzal sağ kanattan ortaladı kale sahasında Aboubakar uygun durumda uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti

OFSAYT! GOL GEÇERSİZ 19.dakikada sol kanattan Ghezzal serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Josef indirdi kale sahasında oluşan karambolde Larin topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

22.dakikada Göztepe atağında Peter Zulj ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu şutu savunmadan döndü

26.dakikada sol kanattan Larin geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

GOL İPTAL! 33.dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR sistemi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi ve gol iptal oldu

35.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye hemen vurdu top kaleye gitmedi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

SARI KART! 38.dakikada Göztepe takımında faul yapan Cherif Ndiaye hakemden sarı kart gördü

GOL! 39.dakikada Göztepe Tripic ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Zulj rakibini geçip sol ayağıyla vurdu kaleciden seken topa Zlatko Tripic sert vurdu ve golü attı

42.dakikada Josef ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı

SARI KART! 45.dakikada Göztepe takımında iki orta saha oyuncusu Zulj ve Soner sarı kart gördü. Soner Aydoğdu bu kartla cezalı duruma düştü

45+2.dakikada sol kanattan ceza sahasıan gelen topu savunma uzaklaştırdı gelişine Mensah yerden vurdu top kalecide kaldı

İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta oyundan Mensah çıktı yerine Ljajic girdi

GOL! 48. dakikada Beşiktaş Ljajic ile skoru eşitledi. Ghezzal'ın pasında topu alan Ljajic sol çaprazdan vurdu ve golü attı









SARI KART! 51.dakikada Beşiktaş takımında Rosier düdükten sonra topa vurunca hakemden sarı kart gördü

55.dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar ceza sahasına girmeden vurdu kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi

56.dakikada Welinton ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan döndü

ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ! 60.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Çalım atmak isterken kaleci Ersin hamle yaptı ve topu çelmeyi başardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ve Larin çıktı Nkoudou, Dorukhan ve Gökhan Töre girdi

68.dakikada sağ kanattan Gökhan ortaladı Aboubakar penaltı noktasına indirdi ancak savunma son anda topu uzaklaştırdı

70.dakikada ceza sahası dışında Nkoudou vurdu yerden şutu kalecide kaldı

NET FIRSAT! 73.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi, Aboubakar ile verkaç yapıp bekletmeden vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! 76.dakikada Beşiktaş Aboubakar ile 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelen Gökhan Töre ceza sahasına topu kaldırdı, Aboubakar uygun durumda uçarak kafayı vurdu ve köşeden golü attı

Aboubakar böylece bu sezon Süper Lig'de 11.golünü attı

80.dakikada sağ kanattan Rosier geldi ortası doğrudan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 81.dakikada Göztepe'de Zulj ve Soner çıktı yerlerine Kubilay Sönmez ve Brown Ideye girdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın itirazları sonucu sarı kart gördü

90.dakikada sol çaprazdan gelen Nkoudou uygun durumda vurdu şutu direkten döndü

90+4.dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topa iyi yükselen Mijojevc kafayı vurdu top az farkla auta gitti

Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 galip tamamladı





Maçtan notlar

Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero’nun yerine Welinton’u ilk 11’de sahaya sürdü. Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N’Koudou’yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan’ın yerine savunmanın solunda Fabrice N’Sakala’ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal’ı görevlendirdi.

Beşiktaş’ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11’de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı.

Ünal Karaman, Göztepe başında ilk maçına çıktı

Göztepe’nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı. Karaman, İlhan Palut’un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ünal Karaman'dan dalya

Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman kariyerindeki 100. Süper Lig maçına çıktı