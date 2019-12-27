Beşiktaş, Süper Lig'de devrenin kapanış haftası olan 17. haftada Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Siyah-Beyazlılar, 1-0 geride düştüğü maçı Atiba Hutchinson'ın 1 gol, 3 asistlik performansıyla 4-1 kazandı. Gençlerbirliği, 11. dakikada Nadir Çiftçi ve 36. dakikada Yasin Pehlivan'ın gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamladı.

Beşiktaş, bu sonuçla 4 resmi maç sonunda galibiyetle tanışırken puanını 30'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun yaptığı ortada Adem Ljajic'in kafa vuruşuyla öne geçti fakat ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

4. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Umut Nayir, kaleci ile karşı karşıya kalmaya çalışsa da savunmada Toure izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül, ön direkte yaşanan karambol sonrası topu ağlara gönderdi. Fakat pozisyon VAR tarafından da onaylanarak ofsayt olarak belirlendi.

SARI KART | 11. dakikada Vida'nın hareketi sonrası faul bekleyen Nadir Çiftçi, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 11. dakikada oyuna Beşiktaş, serbest vuruşla başlarken Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a yönelik söylemi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

13. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Gönül'ün ortasına ceza sahası içi altı pasın sol çaprazında vuruşu yapan N'Koudou topu yandan auta gönderdi.

16. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya altı pas içinde Gökhan Gönül uygun pozisyonda kafayı vururken top üstten dışarı gitti.

GOL | 24. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Karius çıkarırken top Ayite'nin önüne düştü ve onun vuruşuyla Gençlerbirliği deplasmanda öne geçmeyi başardı: 0-1.

SARI KART | 35. dakikada Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, Adem Ljajic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 36. dakikada Yasin'in Adem Ljajic'e yaptığı faul pozisyonunu VAR uyarısıyla yeniden izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal ederek direkt olarak kırmızı kart kararı verdi.

43. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya Diaby, uygun pozisyonda ceza sahası içi sağ çaprazdan kafa vuruşunu yaparken top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Diaby yerine Oğuzhan Özyakup ikinci yarıda forma giyecek.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

GOL | 49. dakikada Beşiktaş, soldan korneri kullanırken ön direkte Atiba'nın kafayla aktardığı topa altı pas içinde Vida, kafa vuruşunu yaptı ve Gençlerbirliği oyuncularının topu çizgiden çıkarma çabalarına rağmen golü buldu: 1-1.

57. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yaptığı ortaya Umut Nayir dokunamazken Gençlerbirliği savunmasında Bjarsymr'e çarparak kaleye yönelen topu son anda Ertaç kontrol etti.

GOL | 60. dakikada Atiba'nın müthiş pasında savunma arkasına hareketlenen N'Koudou'nun Ertaç'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu: 2-1.

SARI KART | 62. dakikada Candeias'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş'ta sarı kart gören Victor Ruiz, bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

64. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayakla yaptığı vuruş Ertaç'ta kaldı.

GOL | 74. dakikada'da Atiba'nın pasında Oğuzhan Özyakup, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Oğuzhan'ın golünde de pası veren isim Atiba Hutchinson, maçtaki 3. asistini yaptı.

SARI KART | Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz, golden sonra yaptığı itirazlar sonucunda 75. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde 75. dakikada Sefa Yılmaz oyundan çıkarken Mats Seuntjens oyuna giren isim oldu.

SARI KART | Oyundan çıkmaya hazırlanan Candeias, maçın hakemi Fırat Aydınus'u alkışlayarak 75. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Gerçlerbirliği'nde Candeias'ın yerine Rahmetullah Berişbek oyuna girdi.

SARI KART | Gençlerbirliği'nde 77. dakikada Umut Nayir ile tartışan Polomat sarı kart gördü.

SARI KART | Tartışma sonrası Umut Nayir de Beşiktaş'ta sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta 83. dakikada N'Koudou'nun yerine Tyler Boyd girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde 84. dakikada Erdem Özgenç çıkarken İlker Karakaş oyuna dahil oldu.

GOL | 90+1. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Atiba, skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşmada da 4-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig | Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N’Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği), Dk. 49 Vida, Dk. 60 N’Koudou, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90 1 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 62 Ruiz, Dk. 77 Umut Nayir (Beşiktaş), Dk. 75 Candeias, Dk. 77 Polomat, Dk. 88 Toure (Gençlerbirliği)



