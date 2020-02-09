(ÖZET) Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı. Abdullah Avcı’nın yerine görev getirilen Yalçın’ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor’u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup etti. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36’ya çıkardı.

Gol VAR kararının ardından geldi

Beşiktaş, VAR kararının ardından 1-0 üstünlük yakaladı. Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada Muhammed Elneny’nin sağ çaprazdan ortasında Atiba Hutchinson ile gol bulurken, hakem Alper Ulusoy ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Video Yardımcı Hakem’e (VAR) başvuran Ulusoy, pozisyonu kenardan izledi. Ulusoy, izledikten sonra ceza alanı içinde topun Güray Vural’ın eline çarpttığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Burak Yılmaz, bu kararın ardından penaltı atışından takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Ligde 8 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş, Süper Lig’de 8 maç sonra kalesini gole kapadı. Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor’un gollerine engel olamamıştı.

Vodafone Park’ta 2 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Vodafone Park’ta iki maç sonra galibiyete ulaştı. Ligde Demir Grup Sivasspor’a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenilmişti.

Burak gol serisini 4 maça çıkardı

Gaziantep FK karşısında takımını penaltından 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul’da oynanan karşılaşmada gol bulan Burak, Süper Lig’de ise Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi. Son 4 maçta 4 gol atan Burak, bunların ikisini penaltıdan buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise 8 gole ulaştı.

Boateng ilk maçında golünü attı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Ganalı oyuncu, Adem Ljajic’in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.

Gökhan Gönül cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü. Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezası nedeniyle 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

Lens golle döndü

Karşılaşmanın 90 4. dakikasında farkı 3’e çıkaran golü atan Jeremain Lens, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Devre arasındaki kamp çalışmalarında sakatlanan ve sezonun ikinci yarısındaki 5 maçı kaçıran Lens, iyileşmesinin ardından gollü bir dönüş gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın sevgisi

Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın coşkusu, karşılaşmanın ardından da sürdü. Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktörlerinin takımla tribüne gelmesi yönünde talepte bulundu. Yalçın ve oyuncular bunun üzerine tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı. Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulmayı başaran Boateng ise taraftarlara üçlü çektirdi. Bu arada ligde 8. yenilgisini alan Gaziantep FK, 27 puanda kaldı.