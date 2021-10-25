(ÖZET) Beşiktaş - Galatasaray maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray'da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.

Galatasaray 35. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin üstünlüğü çok sürmedi. 40. dakikada Larin maça dengeyi getiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçilirken 2. yarıda sahneye tekrardan Larin çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi. Galatasaray ise 81. dakikada Mostafa Mohamed ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken Galatasaray, 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

⏱ 5' Beşiktaş etkili geldi. Pjanic'in ortasında Larin topu indirdi. Batshuayi'nin vuracağı sırada Marcao araya girdi.

⏱ 7' Siyah beyazlı ekip bu kez sol taraftan atak geliştirdi. Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan sekti. Muslera tehlikeyi sezip çıktı ve topun kontrolünü sağladı.

Direkten dışarı

⏱ 10' Direkten dışarı. Pjanic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.

⏱ 16' Rosier'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Net pozisyon

⏱ 20' Alex Teixeira'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

⏱ 22' Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu kullandı. Sarı-Kırmızılı ekip bu duran topta etkili olamadı.

Beşiktaş penaltı bekledi

⏱ 28' Alex Teixeira ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Ancak hakem ofsayt kararı verdi.

⏱ 30' Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin üzerinden auta çıktı.

Galatasaray öne geçti

⏱ 35' GOL | Cicaldau, 35. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau'nun ceza sahası dışından vurduğu şut ağlarla buluştu.

Beşiktaş maça dengeyi getirdi

⏱ 40' GOL | Larin, 40. dakikada maça dengeyi getiren golü kaydetti. Umut Meraş'ın ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı

⏱ 41' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Taylan'a yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

İLK YARI SONUCU | Derbide ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

⏱ 47' Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan şutunda top Muslera'da kaldı.

⏱ 47' Sarı kart | Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Teixeira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Beşiktaş gole çok yaklaştı

⏱ 57' Beşiktaş, Cyle Larin ile gole yaklaştı. Rosier'in ortasında Larin topa vuracakken Yedlin araya girdi.

⏱ 60' Bu sefer Galatasaray etkili geldi. Ani gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un şutu kaleci Ersin'de kaldı.

⏱ 64' Oyuncu değişikliği | Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Morutan çıktı. Yerlerine Halil Dervişoğlu ve Babel oyuna dahil oldu.

Beşiktaş Larin'le öne geçti

⏱ 64' GOL | Beşiktaş, Larin'in golüyle 2-1 öne geçti. Pjanic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin topu ağlara gönderdi.

Az farkla aut

⏱ 66' Galatasaray, gole çok yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun etkili şutu direğin dibinden auta çıktı.

⏱ 70' Sarı kart | Galatasaray'da Marcao, hava topu mücadelesinde Batshuayi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

⏱ 75' Sarı kart | Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

⏱ 78' Oyuncu değişikliği | Galatasaray'da Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed, Yedlin ve Diagne'nin yerlerine oyuna dahil oldular.

Penaltı kaçtı

⏱ 81' Galatasaray penaltıdan yararlanamadı. Vida'nın eline topun çarpması sonucu hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Mostafa Mohamed geçti. Penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.

⏱ 83' Oyuncu değişikliği | Beşiktaş'ta Alex Teixeira yerini Salih Uçan'a bıraktı.

⏱ 89' Oyuncu değişikliği | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Galatasaray'da ise Alexandru Cicaldau'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

⏱ 90' Galatasaray beraberlik golü için yükleniyor.Babel'le duvar pası yapan Kerem Aktürkoğlu yayın gerisinden kaleyi denedi, top üstten auta çıktı.

⏱ 90+4' Oyuncu değişikliği | Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Batshuayi oyundan çıktılar yerlerine Welinton ve Güven Yalçın oyuna dahil oldular.

⏱ 90+5' Sarı kart | Beşiktaş'ta kaleci Ersin, zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

MAÇ SONUCU | Dev derbi sona erdi. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş - Galatasaray 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne



