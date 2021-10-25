(ÖZET) Beşiktaş - Galatasaray maç sonucu: 2-1
Süper Lig'in 10. haftasında büyük heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray'da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.
Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray'da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.
Galatasaray 35. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin üstünlüğü çok sürmedi. 40. dakikada Larin maça dengeyi getiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçilirken 2. yarıda sahneye tekrardan Larin çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi. Galatasaray ise 81. dakikada Mostafa Mohamed ile penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken Galatasaray, 17 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
⏱ 5' Beşiktaş etkili geldi. Pjanic'in ortasında Larin topu indirdi. Batshuayi'nin vuracağı sırada Marcao araya girdi.
⏱ 7' Siyah beyazlı ekip bu kez sol taraftan atak geliştirdi. Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan sekti. Muslera tehlikeyi sezip çıktı ve topun kontrolünü sağladı.
Direkten dışarı
⏱ 10' Direkten dışarı. Pjanic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.
⏱ 16' Rosier'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Net pozisyon
⏱ 20' Alex Teixeira'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
⏱ 22' Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu kullandı. Sarı-Kırmızılı ekip bu duran topta etkili olamadı.
Beşiktaş penaltı bekledi
⏱ 28' Alex Teixeira ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Ancak hakem ofsayt kararı verdi.
⏱ 30' Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin üzerinden auta çıktı.
Galatasaray öne geçti
⏱ 35' GOL | Cicaldau, 35. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau'nun ceza sahası dışından vurduğu şut ağlarla buluştu.
Beşiktaş maça dengeyi getirdi
⏱ 40' GOL | Larin, 40. dakikada maça dengeyi getiren golü kaydetti. Umut Meraş'ın ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı
⏱ 41' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Taylan'a yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.
İLK YARI SONUCU | Derbide ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
⏱ 47' Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan şutunda top Muslera'da kaldı.
⏱ 47' Sarı kart | Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Teixeira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Beşiktaş gole çok yaklaştı
⏱ 57' Beşiktaş, Cyle Larin ile gole yaklaştı. Rosier'in ortasında Larin topa vuracakken Yedlin araya girdi.
⏱ 60' Bu sefer Galatasaray etkili geldi. Ani gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un şutu kaleci Ersin'de kaldı.
⏱ 64' Oyuncu değişikliği | Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Morutan çıktı. Yerlerine Halil Dervişoğlu ve Babel oyuna dahil oldu.
Beşiktaş Larin'le öne geçti
⏱ 64' GOL | Beşiktaş, Larin'in golüyle 2-1 öne geçti. Pjanic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin topu ağlara gönderdi.
Az farkla aut
⏱ 66' Galatasaray, gole çok yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun etkili şutu direğin dibinden auta çıktı.
⏱ 70' Sarı kart | Galatasaray'da Marcao, hava topu mücadelesinde Batshuayi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
⏱ 75' Sarı kart | Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
⏱ 78' Oyuncu değişikliği | Galatasaray'da Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed, Yedlin ve Diagne'nin yerlerine oyuna dahil oldular.
Penaltı kaçtı
⏱ 81' Galatasaray penaltıdan yararlanamadı. Vida'nın eline topun çarpması sonucu hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Mostafa Mohamed geçti. Penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.
⏱ 83' Oyuncu değişikliği | Beşiktaş'ta Alex Teixeira yerini Salih Uçan'a bıraktı.
⏱ 89' Oyuncu değişikliği | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Galatasaray'da ise Alexandru Cicaldau'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
⏱ 90' Galatasaray beraberlik golü için yükleniyor.Babel'le duvar pası yapan Kerem Aktürkoğlu yayın gerisinden kaleyi denedi, top üstten auta çıktı.
⏱ 90+4' Oyuncu değişikliği | Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Batshuayi oyundan çıktılar yerlerine Welinton ve Güven Yalçın oyuna dahil oldular.
⏱ 90+5' Sarı kart | Beşiktaş'ta kaleci Ersin, zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.
MAÇ SONUCU | Dev derbi sona erdi. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş - Galatasaray 11'ler...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne