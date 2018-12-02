(ÖZET) Beşiktaş – Galatasaray maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlı ekip 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarıda Beşiktaş ataklarını savuşturmakta zorlanan Galatasaray 2. yarıda gol pozisyonlarına girmesine rağmen gol sesi çıkartamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 24'e yükseltti ve Galatasaray ile aynı puanda yer aldı. Maçta hakem Cüneyt Çakır'ın 4 kez VAR'a başvurması da dikkat çeken bir diğer detaylardan biri oldu.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk 5 dakikasında önemli bir atak gelişmese de Beşiktaş taraftarının da büyük desteği ile daha çok rakip yarı sahada kalmayı başardı. Atakların odak noktası olarak Adem Ljajic'in olduğu görüldü. Pas alışverişleri ile rakip yarı sahada etkili pozisyonlara girmek istedi. Galatasaray savunması bu dakikalarda başarılı müdahalelerde bulundu.

Muslera boşa çıktı

Maçın 6. dakikasında Ljajic Galatasaray ceza alanına doğru topu doldurdu. Güven'le beraber Muslera da topa yükseldi. Muslera yerde kaldı. Bir an kale boştu, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

Feghouli şansını denedi

Beşiktaş'ın atağı sonrası Galatasaray savunmada yoğun presi atlatıp atağa kalktı. Mariano sağ kanattan geldi. Ortasını yolladı. Ceza alanı içinde Onyekuru topu sırtı dönük şekilde aldı. Ardından şık bir çalım ile topu kurtardı. Top Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun sert şutu üstten auta gitti.

İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan

Maçın ilk tehlikeli atağı 13. dakikada Beşiktaş'tan Ljajic'ten geldi. Adriano'nun hızlı pasında Adem Ljajic, bir anda Sarı Kırmızılı ekibin ceza sahasına girdi. Sağ çarprazdan tecrübeli futbolcunun şutu uzak direğin hemen yanından auta gitti.

Maç oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle Beşilktaş'ın öndeki baskısı Siyah Beyazlı ekibe pozisyon olarak döndü. Mustafa ile girdiği mücadelede ayağı tehlikeli kalkan Ozan'ın hareketinden sonra Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı. 14. dakikada Ljajic, Galatasaray ceza sahası sol içinde kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü. Top barajdan döndü.

VAR sonrası uyardı ve penaltı...

Hakem Cüneyt Çakır, çift vuruşta Ljajic'in şutunda Galatasaray barajından seken topu VAR ile tekrar izledi ve barajın içinde yer alan Eren Derdiyok'un elle oynadığına karar verdi. Devamında penaltı vuruşunda Ljajic golünü attı. Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Penaltıya sebebiyet verdiği için Galatasaray'dan Eren Derdiyok sarı kart gördü. Bu kart aynı zamanda derbinin ilk kartı da oldu.

Maçta dakikalar 27'yi gösterdiğinde sağ kanatta topu alan Ljajic, ortasını yolladı. Galatasaray ceza alanında boş kalan Dorukhan'ın kafa vuruşu Muslera'nın kucağında kaldı. Beşiktaş golün de verdiği enerji ile daha çok Galatasaray kalesinde gözükmeye başladı.

Galatasaray direğe takıldı

33. dakikada bu kez Galatasaray gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi. Kullanılan köşe vuruşunda gelen topa ayak içi ile iyi vuran genç Ozan Kabak'ın şutu üst direkten döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.Galatasaray ilk yarıdaki en net pozsiyonundan gol sesi çıkaramadı.

Maçın 38. dakikasında Beşiktaş yine tehlikeli sayılabilecek bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Hareketli oyunu ile dikkat çeken Güven Yalçın, topu Galatasaray yarı sahasında önce kontrol etti sonrasında da sağ kanatta boş bulunan Adem Ljajic'e gönderdi. Ljajic ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Muslera'da kaldı.

Ortalık karıştı

Mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde Eren Derdiyok, ceza alanı hemen önünde yerde kaldı. Cüneyt Çakır VAR ile iletişime geçti.Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon VAR'da incelendi ve Cüneyt Çakır'a bir uyarı gelmemesinin ardından "devam" kararı verildi. Bu sırada ik takım oyuncuları arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır'ın uyarısı ile olay yatışırken Fernando ve Medel sarı kart gördü. Bu kartla Galatasaray Fernando bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

Maçın 42. dakikasında maçta sertlik arttı. Selçuk İnan rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi

44. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolün ardından hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gitti. Pozisyonu izledikten sonra devam kararı verdi. Galatasaraylı futbolcular topun Vida'Nın eline çarptığını öne sürerek yoğun bir şekilde itiraz ettiler.

45+2'de bir sarı kart gören isim de Galatasaray'dan Mariano gördü. Hızlı atağı kesen Brezilyalı kartla cezalandırıldı. Kazanılan serbest vuruşta Beşiktaş'ın ilk golünü atan Adem Ljajic'in şutunu Muslera kornere çeldi.

45+4. dakikada Onyekuru defansın arkasına sarktı. Şut açısı bulamadan Vida topa kaydı ve tehlikeyi önledi. Yardımcı hakemin de ofsayt bayrağı havadaydı.

Mücadelenin ilk yarısı Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hakem Cüneyt Çakır maçın 2. yarısının başlama düdüğünü çaldı. Beşiktaş 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Güven Yalçın'ın yerine Atiba yuna giren isim oldu.

Onyekuru hızlı geldi

Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Galatasaray hızlı hücuma kalktı. Beşiktaş ceza alanına yakın bölgede topu alan Oynekuru, bir çalımla şut açısı aradı ancak Beşiktaş savunması tehlike büyümeden topu kazandı.

Mücadelenin 51. dakikasında sarı kartı gören isim Adriano oldu. Brezilyalı tecrübeli isim vatandaşı Macion'a yapğtığı sert hareket sonrası kartla cezalandırıldı.

Fernando şansını denedi

56. dakikada Galatasaray'da Fernando şansını uzaktan denedi. Ancak Karius gole izin vermedi. Brezilyalı orta saha kaleyi cepheden gören bir noktadan çok sert bir şut çıkardı. Alman kaleci sert şutu çelmeyi başardı. Ceza sahasında Beşiktaş savunması sonrasında topu uzakalştırdı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini 39 bin 477 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

Quaresma ofsayta takıldı

Maçın 62. dakikasında savunma arkasına sarkan Portekizli yıldız Quaresma, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. VAR'ın da incelemesi sonrası Beşiktaş'ın attığı gol iptal edildi.

65.dakikada sol kanatta topu alan Ljajic, Mariano'dan sıyrıldı. Topu çekti. Şut açısı buldu. Sağ köşeye harika bir plase kesti. Top az farkla auta gitti.

VAR sonrası penaltı iptal

66.dakikada Galatasaray'da Onyekuru, Necip Uysal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısı ile Çakır pozisyonu izledi ve Onyekuru'nun pozisyon öncesi elle oynadığını ileri sürerek penaltıyı iptal etti.

70'te Şenol Güneş oyuna bir müdahalede daha bulundu ve sarı kartı bulunan Medel yerine oyuna giren isim Jeremain Lens oldu.

Maçın 71. dakikasında Onyekuru yine savunma arkasına sarktı. Sol çarprazdan şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Karius'un kucağında kaldı.

Galatasaray maçtaki ilk oyuncu değişikliğini 73. dakikada gerçekleştirdi. Tecrübeli isim Sleçuk İnan yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 78. dakikasında Galatasaray ikinci oyuncu değişiklik hakkını kullandı ve Mariano yerine oyuna giren isim Martin Linnes oldu.

81'de bir değişiklik de Beşiktaş cephesinden geldi. Son oyuncu değişikliğini kullanan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'in yerine oyuna giren isim Vagner Love oldu.

83'te de Galatasaray son oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Onyekuru yerine oyuna dahil olan isim Ömer Bayram oldu.

Ömer Bayram bomboş kaldı

Oyuna henüz yeni grien Ömer Bayram gole çok yaklaştı. 84. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında boş kalan futbolcu topa gelişine vurmak isteyince top üstten auta gitti.

86. dakikada Adem Ljajic, hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğünden önce topa dokununca sarı kartla cezalandırıldı.

Az farkla

Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde Galatasaray ataklarını giderek arttırdı.Feghouli sağdan geldi. Yerden ortaladı. Kale önünde Maicon, topukla kaleyi gördü. Top direği yalayıp auta çıktı.

90+2'de hakem Cüneyt Çakır oyunu geciktirdiği ve topu oyuna geç soktuğu gerekçesi ile Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a da sarı kart gösterdi.

90+3. dakikada Beşiktaş, Galatasaray'ı az adamla yakaladı. Caner soldan bindirdi. Kaleci ile karşı karşıya vurdu. Ancak Muslera çeldi. Bu pozisyonun bir dakika sonrası Beşiktaş yine rakibini az adamla yakaladı. Quaresma soldan ceza alanına girdi. Boş pozisyonda vurdu. Açısı da daraldı ve top auta gitti.

Son dakika son pozisyon

Dakikalar ilerledikçe yürekler ağza geldi. 90+5'te Galatasaray Eren Derdiyok'un hemen ceza sahası yayına çok yakın bir yerde düşürülmesinin ardından faul kazandı. Topun başına geçen Maicon'un şutu üstten auta gidince hakem Cüneyt Çakır da bitiş düdüğünü çaldı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Karius; Adriano, Necip, Vida, Caner Erkin; Dorukhan, Medel; Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek; Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray, bu kulvardaki son karşılaşmasına göre ilk 11’de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’de geçen hafta sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz kadroda yer almazken, o maçta ilk 11’de görev alan Ömer Bayram ise yedeğe çekildi.

Derbi maçta bu futbolcuların yerine Ahmet Çalık ile Yuto Nagatomo forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba ile cezalı olan Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Ryan Donk da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray karşılaşmaya, Fernando Muslera, Ozan Kabak, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Mariano Filho, Fernando Reges, Selçuk İnan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11’i ile başladı.

Ahmet Çalık 9 maç sonra ilk 11’de

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Süper Lig’de 9 maç aradan sonra ilk 11’de görev yaptı.

Ligin 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11’de başlayan Ahmet Çalık, sonraki süreçte sadece Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu.

Ahmet Çalık, Serdar Aziz’in yokluğunda derbi maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

Yedekler altyapıdan

Derbi maçta Galatasaray’ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde A takımdan İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı ve Celil Yüksel bulundu.

Yedekler arasında oturan Mustafa Kapı’nın 16 yaşında olması dikkati çekti.

Fatih Terim locada takip etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamadı.Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar tribünde

Derbi maçı, yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı Vodafone Park’ta takip etti. Karşılaşmadan önce Taksim’de toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik görevlilerinin eşliğinde stada gelerek kendilerine ayrılan tribüne geçti. Galatasaray taraftarları, yaptıklarını tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin’i derbi mücadelesinde yedek soyundurdu.

Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg karşılaşmasında kadroda yer alamayan Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Galatasaray karşısında ilk 11’de şans buldu. Medel, Oğuzhan Özyakup’un yerine orta sahada görev aldı. Lens’in kenarda olduğu siyah-beyazlı ekipte sol kanatta Mustafa Pektemek oynadı. Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.

Güneş, son maçlarda olduğu gibi hücum hattında yine değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Sarpsborg karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirdiği Larin’e yedekler arasında yer verdi. Siyah-beyazlı takımda bu oyuncunun yerine 19 yaşındaki Güven Yalçın, derbi karşılaşmasında gol aradı.

Adriano sağ bekte

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle Norveç’e götürülmeyen oyunculardan biri olan Gökhan Gönül, derbi maçına yedek başladı. Galatasaray karşısında savunmanın sağında Adriano şans buldu.

Hutchinson da yedek

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da Galatasaray maçında yedekler arasında yer aldı. UEFA listesinde yer almadığı için Sarpsborg maçı kadrosunda bulunmayan Hutchinson, ilerleyen dakikalarda oynamak için kenarda bekledi.

Gökhan Töre de kadroda yer aldı

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, kadroda kendisine yer buldu. Sakatlığı nedeniyle ligde Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü, Avrupa’da da Genk ile Sarpsborg karşılaşmalarını kaçıran Gökhan Töre, yedek soyundu. Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Vagner Love yedekler arasında yer aldı. Beşiktaşlı oyuncular ısınma çalışmalarına "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Sakat Pepe, Ryan Babel ve Roco yine yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Ryan Babel, Pepe ile Enzo Roco, Galatasaray derbisinde de kadroda yer alamadı. Bu üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg ve MKE Ankaragücü maçlarında da görev alamamıştı.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu. Takımlarına büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın’ı tribünlere çağırarak moral verdi. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden stada hareket eden takımlarına destekte bulundu. Ampute Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da karşılaşmayı tribünden izledi.