(ÖZET) Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Beşiktaş , Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe 'yi ağırladı. Başakşehir mağlubiyetinin ardından deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Kartal, derbiyi kazanarak taraftarının gönlünü almak istiyordu. Dev maça 2 maçlık galibiyet serisiyle çıkan Kanarya ise 3'te 3 hedefliyordu. Volkan Bayarslan'ın yönettiği 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından 15 puana yükselen Siyah Beyazlılar, 6. sırada yer aldı. 14 puanlı Sarı Lacivertliler ise 7. basamakta bulunuyor.

Süpe Lig'in 9. haftasında Giresunspor deplasmanına gidecek olan Valerien Ismael'in ekibi, 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak için sahaya çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak ve yenilmezlik serisini 4 maça taşımaya çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Valencia'nın sol kanattan içeri çevirdiği top Josef'ten döndü ve Fenerbahçe korner kazandı. İrfan Can'ın sol kanattan kullandığı kornerde topu savunma uzaklaştırdı.

6' Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe yaptığı ortada araya giren Rosier, tehlikeyi önledi.

9' Fenerbahçe, Valencia ile tehlikeli gedi. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Ekvadorlu golcünün uzak direğe gönderdiği top az farkla auta çıktı.

17' Dele Alli'nin ara pasına hareketlenen ve ceza sahasında topla buluşan Weghorts'un şutunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.

21' Sağ kanattan bindiren Ferdi, boş durumdaki Crespo'yu gördü. Portekizli yıldızın şutunda savunmadan seken top Valencia'nın önünde kaldı. Tecrübeli forvetin şutunda top Ersin'den döndü, pozisyon sonrası yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

31' Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

31' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın şutunda açıyı iyi kapatan Ersin, kalesini gole kapattı. Dönen topta hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Muleka'yı Szalai durdurdu. Kongolu hücumcu, yedek kulübesinin hemen önünde yerde kalırken bir anda tansiyon yükseldi. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus da kısa süren olaya müdahale etti.

42' Maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Miguel Crespo'ya çıktı.

43' Ani gelişen Beşiktaş atağında Salih Uçan'ın muhteşem pasına koşu yapan Muleka, vakit kaybetmeden topu ceza sahasına çevirdi. Weghorst'un şutunda top savunmadan döndü.

45' Beşiktaş'ta Masuaku, İrfan Can'a yaptığı faul sonrası itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

45+2' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia, ceza sahası önünde Josef'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı Lacivertli futbolcular, yoğun bir şekilde itiraz etse de maçın hakemi Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Ferdi Kadıoğlu, savunma arkasına sarkan İrfan Can'ı düşündü, araya giren Masuaku tehlikeyi önledi.

55' Fenerbahçe, gole çok yaklaştı. Ceza sahasında yaşanan karambolde top Szalai'nin önünde kaldı. Macar stoperin penaltı noktasına yakın mesafeden attığı şutta top direğin yanından az farkla auta çıktı.





59' Kazandığı topla kendisine şut açısı bulan Valencia, kaleyi yoklamak istedi ancak araya Tayyip Talha girdi.

70' Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 değişlik geldi. İrfan Can'ın yerine Osayi-Samuel, Crespo'nun yerine Mert Hakan, Joao Pedro'nun yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.

72' Sol çaprazdan kaleye yönelen Valencia'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.

73' Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den 3 hamle geldi. Dele Alli'nin yerine Ghezzal, Salih'in yerine Gedson, Muleka'nın yerine ise Tayfur Bingöl oyunda.

78' Beşiktaş, net bir fırsattan yararlanamadı. Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa koşu yapan Weghorst, müsait durumda meşin yuvarlağa dokunamadı.

90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş Cephesi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligin 7’nci haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın 11’inde 2 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam; Gedson Fernandes’in yerine Dele Alli, N’Koudou’nun yerine ise Redmond’u ilk 11’de sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuaku’dan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan ve Josef’i sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmond’u görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu.

GHEZZAL 5 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

REDMOND İLK KEZ İLK 11’DE

Beşiktaş’ın sezon başında Southampton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan İngiliz kanat oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı ilk 11’de sırtına geçirdi.

7 İSMİN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

GEDSON FERNANDES İLK KEZ KULÜBEDE

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, ilk 7 maçta teknik direktör Valerien Ismael’in değişmezleri arasına girmiş ve bütün maçlara ilk 11’de başlamıştı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kesik yedi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit olan asker ve polisler unutulmadı. Derbi maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Jesus; Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundururken, yerlerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'ye forma verdi. Deneyimli teknik adam, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo ve Szalai'den oluşturdu. Jesus, orta sahada Arao- Crespo’ya, kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln’e, hücum üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci, Pedro ve Valencia görev verdi.

Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Alioski, Emre Mor, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun ve Batshuayi yedekler arasında yer aldı.

3 OYUNCU GÖREV ALAMADI

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres, derbi maçta görev alamadı.

4 İSMİN DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe’de 4 futbolcu derbi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, Gustavo, Lincoln, Arao ve Joao Pedro, Beşiktaş karşılaşması ile Türkiye’deki ilk derbilerinde 11’de görev aldı.

ZAJC KADRODA YOK

Sarı-lacivertli ekipte Miha Zajc, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Milli takımdan dönen en geç futbolcu olması sebebiyle teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla derbi maçta görevlendirilmedi.

JESUS’UN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Jesus, sarı-lacivertli takımın başında Türkiye'deki ilk derbi mücadelesinde deplasmanda galip gelmek için sahadaki yerini aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALAMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmadı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde takımlarına destek olamadı.

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