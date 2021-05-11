(ÖZET) Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-2

Vodafone Park'ta oynana 90 dakika adeta nefesleri kesti. Karagümrük'ün 39'da Andrea Bertolacci ile bulduğu gole Kara Kartal 54'te Rachid Ghezzal ile yanıt verdi. 76'da 10 kişi kalan Karagümrük, 80'de Fabio Borini'nin attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

81 puanda kalan Beşiktaş son haftaya lider girecek. Denizli deplasmanında kazanan Galatasaray, Siyah Beyazlı ekiple puanları eşitledi ve 2. sıraya yerleşti. Evinde Sivasspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe ise haftayı 79 puanla 3. sırada tamamladı.









Deplasmanda lideri deviren Karagümrük ise 57 puanla 8. sırada yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Beşiktaş etkili başladı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Ljajic'in şutu kaleci Viviano'da kaldı.

5' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

6' Rachid Ghezzal, sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan ceza sahasına ortasını yaptı, araya yine Karagümrük savunması girdi.

6' Ghezzal'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top N'Kouodu'nun önünde kaldı. N'Koudou'nun şutunda Viviano topu iki hamlede kontrol etti.

9' N'Koudou'nun pasıyla Ljajic ceza sahasının solunda topla buluştu. Sırp futbolcu, şut açısını bulmak isterken araya giren savunma tehlikeyi önledi.

13' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamadı.

22' Beşiktaş, tehlikeli geldi. Ghezzal'ın pasında topla buluşan N'Koudou, sol çaprazdan şutunu attı. Viviano'yu geçen top, az farkla auta çıktı.

35' N'Koudou'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Adem Ljajic, ceza sahası içinde rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Omzunun üstüne düşen Sırp orta saha, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

GOL | 38' Fatih Karagümrük, deplasmanda öne geçti. Balkovec'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Bertolacci, ağları sarstı. 0-1

40' Hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini'nin arka direğe çıkarttığı topa Ndao dokundu. Welinton topun kaleye gitmesine izin vermedi.

45+2' Sağ kanattan Rosier'in ortasında Larin yakın mesafeden kafayı vurdu. Viviano iki hamlede golü önledi.

İlk 45 dakika Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Sağ kanattan Rosier'in ortasına hareketlenen Ghezzal topu kontrol edemedi.

53' N'Sakala'dan kurtulan Ndao, harika bir ara pası yaptı. Borini'nin ceza sahası içerisinden attığı şut Ersin'in müdahalesiyle kornere çıktı. Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

GOL | 54' Beşiktaş eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına sokulan Larin, yerden içeri çevirdi. Koşu yapan Ghezzal, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

60' Sol kanattan etkili gelen N'Koudou, ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan şutunu attı, top direkten auta çıktı.

61' Beşiktaş, Zukanovic'in Ghezzal'a yaptığı faul sonrası ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı. Karagümrük'te Borini, pozisyonun ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Topun başına geçen Ghezzal'ın şutu barajdan döndü.

64' Beşiktaş'ta Welinton, Borini'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

65' Karagümrük'te Jimmy Durmaz'ın yerine Castro oyunda.

67' Sol kanttan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

KIRMIZI KART | 77' Karagümrük'te Zukanovic Mensah'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78' Karagümrük'te Sobiech'in yerine Aksel oyunda.

79' Rosier'in sağ kanattan ortasında Mensah ön direkte kafayı vurdu ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.

GOL | 80' Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Borini, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

90 dakika Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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