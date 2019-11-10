Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, sakatlıktan dönen ve 61. dakikada oyuna giren Kevin N'Koudou'nun 70'ta attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, son 5 maçında 4. galibiyetini alırken Denizlispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken Denizlispor 11 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Beşiktaş, karşılaşmaya Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak 11'yle çıkarken Denizlispor ise sahaya Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega kadrosuyla geldi.

Maç başladı.

7. dakikada Denizlispor, etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topta Hugo Rodallega, uygun pozisyonda vuruşunu yaparken top yandan dışarı gitti.

12. dakikada Beşiktaş, sol kanattan Adem Ljajic ile etkili geldi. Çizgiden ceza sahası içine giren Ljajic, topu çeviremeyip yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklentisinde bulundu fakat maçın hakemi devam kararı verdi.

SARI KART | 18. dakikada Beşiktaş'ta maçın hakemi Özgür Yankaya'ya itirazlarda bulunan Caner Erkin, sarı kart gördü.

SARI KART | 18. dakikada Denizlispor'da Modou Barrow, hava topuna çıkarken Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

22. dakikada Bergdich'in savunma arkasına attığı topta Barrow hareketlendi fakat Karius, kalesinden çıkarak topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada Beşiktaş'ta Rebocho'nun sol çizgiden çevirdiği topa Elneny, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.

Denizlispor savunmasından başarılı müdahaleler

27. dakikada Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, ceza sahasına girerken topu Burak Yılmaz'a bırakmak istedi fakat Denizlispor savunması izin vermedi. Sonrasında sağ kanatta topu tekrar kazanan Beşiktaş'ta Diaby bu kez çizgiye inerek topu içeri çevirdi yine Denizlispor savunması karşıladı. Üçüncü şansta ise sol kanatta Caner Erkin topla buluştu ama çevirmek istediği top yine savunmadan döndü.

Beşiktaş'tan ilk tehlike!

28. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic, sürüklediği topta sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla uzak direğin yanından dışarı gitti.

Diaby ile bir şans daha!

30. dakikada Beşiktaş, yine sol kanattan etkili geldi. İçeri çevrilen topta Diaby, altı pasın üzerinde çok rahat bir şut şansı vurdu. Yaptığı vuruş Stachowiak'ta kaldı.

32. dakikada Denizlispor, Rodallega ile gelmek istedi. Kolombiyalı oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Karius'ta kaldı.

Karius'tan harika kurtarış!

35. dakikada Denizlispor, ceza sahası dışında tehlikeli olabilecek noktadan frikik kullandı. Hugo Rodallega'nın muhteşem vuruşunu, Loris Karius aynı güzellikte çıkardı.

43. dakikada Atiba'nın yaptığı presle top Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Golcü oyuncunun yakın mesafeden vuruşunu, Stachowiak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

47. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta gelen ortaya Gökhan Gönül'ün yaptığı kafa vuruşu kaleci Stachowiak'ta kaldı.

51. dakikada Denizlispor'da Barrow'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş Gökhan Gönül'e çarparak kornere gitti.

58. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic, taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Çaprazdan yaptığı vuruş, kaleci Stachowiak'ta kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin oyundan çıkarken Kevin N'Koudou oyuna dahil oldu.

61. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Denizlispor savunması topu uzaklaştırırken Elneny, ceza sahası dışına çıkan topa gelişine vuruşunu yaptı ama top kaleci Stachowiak'ta kaldı.

63. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ceza sahası içine bıraktığı topta Abdoulay Diaby, topu iyi kontrol edemeyince topu Stachowiak aldı.

SARI KART | 66. dakikada Denizlispor'da Isaac Sackey'nin Diaby'ye arkadan kayarak yaptığı sert müdahale sonrası maçın hakemi Özgür Yankaya, Sackey'ye sarı kart gösterdi.

Burak gole çok yaklaştı!

69. dakikada Elneny'nin yaptığı ortada Burak Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafede topu kontrol ederek vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topu Mustafa Yumlu son anda kornere yolladı.

Oyuna girdi, golünü attı!

GOL | 70. dakikada Adem Ljajic'in sol kanada verdiği pasta topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp sol çizgiden sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Denizlispor'da Borrow'un yerine Recep Niyaz oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Beşiktaş'ta Ljajic kenara gelirken Tyler Boyd oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Denizlispor'da Sackey'nin yerine Kibong Mbamba oyuna giren isim oldu.

SARI KART | 83. dakikada sol kanatta hareketlenen Olcay Şahan'a yaptığı müdahale sonrası Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Beşiktaş'ta Diaby'nin yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig | Beşiktaş: 1 - Yukatel Denizlispor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin (Dk. 61 N’Koudou), Diaby (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Ljajic (Dk. 75 Boyd), Burak Yılmaz

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 79 Mbamba), Aissati (Dk. 63 Sacko), Barrow (Dk. 72 Recep Niyaz), Rodallega

Gol: Dk. 70 N’Koudou (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Caner Erkin, Dk. 83 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 18 Barrow, Dk. 66 Sackey (Yukatel Denizlispor)