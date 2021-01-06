ÖZET | Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç sonucu: 6 - 0
Sergen Yalçın yönetiminde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, 17. hafta maçında Çaykur Rizespor'u tarihi bir sonuçla yendi. Cyle Larin'in 4 gol atıp adını kulüp tarihine yazdırdığı maçı Beşiktaş 6-0 kazanırken üst üste 5 haftayı gol yemeden galip bitirmiş oldu
Sergen Yalçın yönetiminde son beş maçını kazanan ve liderliğe yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla yendi. Cyle Larin'in 4 gol attığı maçta Beşiktaş'ın diğer gollerini Oğuzhan ve Hasic kaydetti
Beşiktaş böylece üst üste 5 maçını gol yemeden kazandı ve 34 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş böylece 2009 yılından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazandı
SÜPER LİG PUAN DURUMU
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem Bayık
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 68 Dorukhan Toköz), Necip Uysal (Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz), Larin, Oğuzhan Özyakup (Dk. 68 Mensah), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Aboubakar (Dk. 77 Hasic)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziyuk, Emir (Dk. 58 Fernando), Talbi, Meriah, Melnjak (Dk. 85 Alberk Koç), Donsah (Dk. 46 Abdullah Durak), Fabricio, Samudio, Tunay Torun (Dk. 67 Onur Bulut), Skoda (Dk. 85 Kemal Rüzgar)
GOLLER: Dk. 19, Dk. 31, Dk. 79, Dk. 83 ve Dk.89 Larin, Dk. 56 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Welinton, Josef de Souza (Beşiktaş)
Maçtan notlar
2.dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Ç. Rizespor atağında Fabricio Baiano geldi yerden sert ortaladı Welinton topu çıkardı
7.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi ortasını savunma son anda Larin'den önce uzaklaştırdı
11.dakikada sol kanattan Rıdvan geldi sert vurdu şutu dışarı gitti
14.dakikada sol kanattan Melnjak geldi ortası kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Ersin çıkıp topu aldı
İLK POZİSYON! 17.dakikada hızlı gelişen atakta Aboubakar topu alıp ceza sahasına yöneldi yerden sert vurdu top kalecide kaldı
GOL! 19.dakikada Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Oğuzhan'ın ortası savunmadan sekti, kale sahasında Larin kayarak dokundu ve golünü attı
22.dakikada Rosier ceza sahası dışından vurdu top dışarı gitti
GOL! 31.dakikada Beşiktaş, Larin ile 2-0 öne geçti. Savunmada iki oyuncunun anlaşmazlığında kalecinin üzerinde topu aşırtan Larin golünü attı
SARI KART! 42.dakikada ceza sahası önünde Welinton rakibine arkadan faul yapınca sarı kart gördü
43.dakikada serbest vuruşu Tunay kullandı, penaltı noktası üzerine gelen ortayı savunma uzaklaştırdı
SARI KART! 44.dakikada Josef de Souza yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
45.dakikada Aboubakar uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti
İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı
50.dakikada sağ kanatta boş pozisyonda kalan Larin yerden ortaladı ancak topu savunma uzaklaştırdı
51.dakikada sol kanattan gelen ortaya Talbi kafayı vurdu şutu kalecide kaldı
GOL! 56.dakikada Beşiktaş, Oğuzhan'ın golüyle 3-0 öne geçti. Aboubakar, ceza sahası yayında Oğuzhan'ın önüne bıraktı, deneyimli oyuncu yernde vurdu ve golünü attı
NET POZİSYON! 62.dakikada Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı, uygun durumda şutu kaleciden döndü
ÖNEMLİ FIRSAT! 67.dakikada uygun durumda Abdullah Durak topu önünde buldu yerden şutu az farkla auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Josef ve Oğuzhan çıktı yerlerine Mensah ve Dorukhan girdi
72.dakikada Morozyuk ceza sahası dışından vurdu şutunu Ersin son anda çıkardı
YİNE POZİSYON! 75.dakikada Abdullah Durak yine net fırsat yakaladı. Kaleyi karşıdan gören bir noktada Abdullah şutunu çekti top Vida'ya çarpıp kornere gitti
GOL! 79.dakikada Beşiktaş, Larin ile 4-0 öne geçti.
81.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda uygun durumda kafayı Skoda vurdu top auta gitti
GOL! 83.dakikada Beşiktaş, Larin ile 5-0 öne geçti.
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Larin böylece bu sezon Süper Lig'de 10.golünü attı
GOL! 89.dakikada Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 6-0 öne geçti.
Beşiktaş maçı 6-0 galip bitirdi
Maçtan notlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonunda deplasmanda 2-0’lık skorla kazanılan Hes Kablo Kayserispor maçının 11’inde 4 değişikliğe giderek Çaykur Rizespor karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam N’Sakala’nın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba’nın yerine Necip Uysal, Mensah’ın yerine Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın’ın yerine Aboubakar’ı 11’de oynattı.
Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza ve Necip Uysal’ı görevlendiren Yalçın, hücum hattında Larin, Oğuzhan Özyakup ve N’Koudou’yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.
ABOUBAKAR 2 MAÇ SONRA TEK İDMANLA 11’DE
Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve cenazesine katılmak için ülkesine giden Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasını kavuştu. Kamerun’da olması sebebiyle Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görev alamayan ve dün öğle saatlerinde Türkiye’ye dönen Aboubakar, takımla birlikte sadece bir antrenmanda yer alabildi. Teknik heyetle yaptığı görüşmede Rizespor maçında görev almayı istediğini belirten Aboubakar’ı, teknik direktör Sergen Yalçın da 11’de görevlendirdi.
OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 8 MAÇ SONRA 11’DE
Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçında karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 8 maç sonra ilk 11’de yer aldı. Daha sonra Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya 3-1 kaybedilen maçta 11’de görev alan Oğuzhan Özyakup, sonrasında oynanan 8 maçta 11’de görev alamamıştı. Oğuzhan Özyakup, sonradan girdiği maçlardan Sivasspor müsabakasında bir gol atmış, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kayserispor karşılaşmasında da bir asist yapmıştı.
GHEZZAL YEDEK KULÜBESİNDE
Beşiktaş’ta en çok asist yapan oyuncu konumunda olan Rachid Ghezzal da Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor deplasmanına götürülmeyip riske edilmeyen Cezayirli kanat oyuncusu, 1 maçlık aranın ardından yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.
SİYAH BEYAZLILARDA 2 İSİM SINIRDA
Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 2 isim sarı kart sınırında bulundu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Domagoj Vida ile yedek kulübesinde maça başlayan Mensah sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve hafta sonunda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
ÇAYKUR RİZESPOR’DA 2 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de görev verdiği Fernando ve İsmail Köybaşı’nın yerine Melnjak ve Emir Dilaver’i sahaya sürdü.
Çaykur Rizespor’un Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle şekillendi: Gökhan Akkan - Morozyuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda.