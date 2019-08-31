(ÖZET) Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a yenilirken, evinde Göztepe’yi mağlup etmişti. 2'de 2 yapan Çaykur Rizespor karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatan Kara Kartal, ikinci yarı Vida ile golü bulsa da 3 puanı getirecek golü bulamadı.

Net pozisyonlardan faydalamayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 4'e, Çaykur Rizespor ise 7'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

İlk şut Beşiktaş'tan geldi. 3. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Ljajic, kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.

12. dakikada Beşiktaş, tehlikeli geldi. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Ljajic, boş durumda istediği gibi topa vuramayınca, Kartal öne geçme fırsatını kullanamadı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Ruiz, pasını Boyd’a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Ardından Güven Yalçın’ın ceza sahası içinde bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Boyd'dan seken top, genç forvet Güven Yalçın'ın önüne düştü. Sol ayağıyla şutunu atan Güven, kaleyi tutturamadı ve top çok az farkla direğin yanında auta gitti.

Oğulcan'dan harika gol vuruşu

37. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ani gelişen atakta Samudio, kendi yarı sahasından pasını De Pauw’a verdi. Bu oyuncu, kontrol ettikten sonra topu ceza sahasına doğru sokulan Oğulcan Çağlayan’a aktardı. Sol çaprazdan kale alanına giren Oğulcan’ın sağ ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde bitirdi.

İlk 45 dakika Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Abdullah Avcı, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Tyler Boyd ve Oğuzhan kenara gelirken, Douglas'la N'koudou oyuna dahil oldu.

Beşiktaş 53. dakikada eşitliği yakaladı. Caner Erkin, sol kanatta buluştuğu topu, Çaykur Rizespor ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Hırvat stoper Vida, net bir kafa vuruşu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi.

66. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top Vetrih'in önünde kaldı ancak onun vuruşu etkili olmadı ve Karius topu kolayca kontrol etti.

71. dakikada Gökhan Gönül sağ kanatta son çizgiden arka direğe ortaladı. Kendisini unutturan N'koudou, altıpasın içerisinde topu kaleye doğru gönderdi. Fransız yıldızın şutu üstten auta çıktı.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR:

Teknik direktör Abdullah Avcı onbiri geçen haftaki kadrodan sadece bir değişiklik yaparak oluşturdu. Beşiktaş'ta Göztepe maçında oynadıktan sonra Bologna'ya transfer Medel'in yerine oynayan Dorukhan'a ilk 11'de başlarken, ilk 11'de oynaması beklenen yeni transfer N'Koudou ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı..

Kalede Karius ve Sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Avcı stoper ikilisini Vida ve Ruiz'den oluşturdu. Göztepe maçında sakatlanan ve sadece dün yapılan idmana çıkan Caner Erkin Avcı'nın sol bekteki tercihi oldu.

Orta sahaya Oğuzhan ve Dorukhan ikilisini yazan tecrübeli teknik adam, hücum hattını da değiştirmedi. Yeni transfer N'Koudou'yu henüz yeterli görmeyen Avcı, Boyd ve Lens'ten oluşturduğu kanat organizasyonunu bozmazken 10 numarada her zaman olduğu gibi Ljajic'i oynattı. Abdullah Avcı'nın Rize karşısındaki santraforu da yine Güven Yalçın oldu.

EKSİKLER AZALIYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden 2 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Hazırlık kampında sakatlanan ve henüz iyileşmeyen Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson maç kadrosuna alınmadı. Yine hazırlık kampında sakatlanan Enzo Roco ise hafta içinde iyileştiği ve takım çalışmalarına katıldığı için Abdullah Avcı tarafından 21 kişilik maç listesine eklendi. Burak Yılmaz ve Atiba'nın ise milli arada takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARIN QUARESMA İKİLEMİ

Beşiktaş taraftarları arasında Quaresma atışması yaşandı. Göztepe maçından sonra başkan Fikret Orman'ın kendisini istemediğini açıklayarak takımdan ayrılan ve Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma'ya tribünlerin bir bölümünden destek tezahüratları yapıldı. Karşı tribünler ise Quaresma tezahüratlarını ıslık ve yuhalamalar ile susturmaya çalıştı.

YENİ TRANSFER ELNENY TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny karşılaşmayı tribünden takip etti. Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny bu sabah sağlık kontrollerinden geçmiş ve transferi resmen açıklanmıştı



