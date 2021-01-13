(ÖZET) Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-0

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk etti. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği Ziraat Türkiye Kupası tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada gülen taraf Beşiktaş oldu. Vodafone Park'ta oynanan müsabakadan Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, çeyrek finale yükselen ekip oldu.

Beşiktaş'a turu getiren isim olan Cyle Larin, Siyah Beyazlı ekip formasıyla çıktığı 20. resmi maçında rakip filelere 14. golünü bıraktı ve çıkışını sürdürdü.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Maçın ilk atağında Welinton ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken top vücuduna sekip kontrolünden çıktı. Rizesporlu oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

6' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yaptı, araya giren Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

10' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasını yaptı, top kaleci Zafer'de kaldı.

11' Çaykur Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde gellişen atakta Michalak'ın içeri çevirdiği pası kale önünde Montero karşıladı ve kornere gönderdi.

21' Çaykur Rizespor'da Michalak'ın ceza sahası içinden yaptığı şut auta çıktı.

25' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Son çizgiye inip ceza sahasına yönelen NSakala'nın pası önce savunmaya sonra kendisine çarparak auta gitti.

36' Oğuzhan Özyakup, Yasin Pehlivan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Çaykur Rizespor'da Michalak'ın sağ çaprazdan sert şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

37' Çaykur Rizespor'da Doğan Erdoğan, Dorukhan Toköz'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

42' Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Yasin Pehlivan, sakatlandı ve sedyeyle oyunu terk etti. Yasin'in yerine Dusan Jovancic maça dahil oldu.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin ikinci yarıda Vincent Aboubakar'ın yerine oyunda.

50' NSakala'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Larin'in yaptığı şut direkten auta çıktı.

55' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Müthiş bir depar atan Fernando, Michalak'ın pasında topla buluştu. Ceza sahasına giren Fernando'nun şutu, NKoudou'dan döndü ve konuk ekip net bir fırsattan yararlanamadı.

63' Sol kanatta topla buluşan NKoudou, bindirme yapan NSkala'ya pasını aktardı. Tecrübeli oyuncunun açtığı ortaya gelişine vuran Mensah'ın şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

65' Rizespor'da Alberk'in yaptığı ortada ceza sahasında bomboş kalan Doğan, kafa vuruşunu yaptı, top kaleyi tutmadı.

66' Çaykur Rizespor'da Fernando'nun yerine Samudio oyuna dahil oldu. Brezilyalı futbolcu, bu kararın ardından kenara gelirken teknik direktör Stjepan Tomas'a tepki gösterdi.

73' Beşiktaş'ta Mensah'ın yerine Josef, Ghezzal'ın yerine Güven oyuna dahil oldu.

80' Larin, Güven'den aldığı pasta hemen kaleyi düşündü. Kanadalı golcünün ceza sahası yayından gönderdiği sert şut auta çıktı.

GOL | 85' Beşiktaş, Larin'le golü buldu. Oğuzhan'ın kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Necip'in yaptığı kafa vuruşu arka direğe gitti. Kendisini unutturan Kanadalı golcü, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş öne geçti.

86' Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. N'Sakala'nın soldan içeri çevirdiği pasta Güven dokunmak istedi ama kaleci Zafer önce davrandı ve kontrolü sağladı.

87' Beşiktaş, Rizespor kalesini abluka altına aldı. Yakın mesafeden Güven'in sert şutu kaleci Zafer'den döndü, devamında tamamlanan şutu kale çizgisinde Selim Ay karşıladı.

88' Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, NKoudou'nun yerine girdi. Çaykur Rizespor'da ise Selim Ay yerini Mithat Pala'ya bıraktı.

89' Rizespor'da Emir Han Topçu, Doğan Erdoğan'ın yerine oyuna girdi.

90+2' Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Maçın hakemi Hakem Sarper Barış Saka son düdüğü çaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırdı.

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