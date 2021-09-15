ÖZET Beşiktaş-Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş , Borussia Dortmund'a ilk yarıda yediği iki golle 2-1 mağlup oldu. Dortmund'un gollerini Bellingham ve Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın golünü Montero kaydetti. Siyah-Beyazlılar böylece ilk maçından puansız ayrılmış oldu.

Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi mücadelesi başladı.

2.dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı geldi. N'Sakala'nın ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

Batshuayi gole çok yaklaştı!

5.dakikada Pjanic'in mükemmel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunu kaleci Kobel güçlükle kornere çeldi.

Dortmund ilk atakta golü buldu

Borussia Dortmund, Bellingham'ın 20. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında öne geçti. 0-1

42.dakikada Beşiktaş'ta Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.45.dakikada da Montero yine Haaland'a yaptığı faul sonrası kart gördü.

Reus'un serbest vuruşunu Ersin kornere çeldi.

Taçtan gol yedik

45+3.dakikada taç atışını hızlı kullanan Dortmund'da Bellingham ceza sahası içinde son çizgiye indi ve çevirdiği topu boş kaleye gönderen Haaland, skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Dortmund değişiklik yaparak başladı. Brandt'ın yerine Witsel oyuna girdi.

52.dakikada Guerreiro'nun ceza sahası yayından yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta gitti.

55.dakikada Dortmund'da Meunier, N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

59'da Guerreiro'nun ortasında Haaland'ın kafa vuruşu auta gitti.

Batshuayi değerlendiremedi!

60.dakikada N'Sakala'nın güzel ortasında müsait pozisyondaki Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Kobel kurtardı.

61'de Larin'in yerine Kenen Karaman oyuna girdi.

Ersin golü kurtardı Batshuayi net pozisyonu kaçırdı

66.dakikada etkili gelen Borussia Dortmund'da Haaland boş pozisyondaki Malen'i gördü, Malen çalımlarla önünü boşalttı şutunu çekti ancak Ersin yüzde yüzlük pozisyonu kurtardı, dönen topta Batshuayi kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak pozisyonu değerlendiremedi.

67.dakikada Dortmund'da Donyell Malen yerine Youssoufa Moukoko oyuna girdi.

Ersin'den geçit yok!

70.dakikada Haaland Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak Ersin gole izin vermedi ve farkın büyümesini önledi.

78.dakikada Atiba'nın yerine Salih oyuna girdi.

81.dakikada Dortmund ceza sahasına kalabalık gelen Beşiktaş'ta Rosier'in ortasında Ghezzal'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

Montero geç de olsa attı

90+4.dakikada kullanılan serbest vuruşta Montero topu filelere gönderdi: 1-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, ilk maçından mağlup ayrıldı.

Beşiktaş-Borussia Dortmund 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland



