(ÖZET) Beşiktaş - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. hafta maçında Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü 84. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan atarken, Başakşehir'in golü ise 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Başakşehir puanlarını 5'e yükseltti.

Beşiktaş gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇTAN DAKİKALAR...

Maçın 7. dakikasında Burak Yılmaz, 8. dakikasında ise Mahmut Tekdemir sarı kart gördü!

34. dakika maç golsüz devam ediyor. Beşiktaş'ta Adem Ljajic sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi...

GOOOOOL - Medipol Başakşehir Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti

65.Dakikada Doughas'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

69.Dakikada Diaby oyundan çıkarken yerine Orkan Çınar girdi.

74.Dakikada maçın tek golünü atan Crivelli'nin yerine Mehmet Topal oyuna girdi.

Maçın 82. dakikasında Burak Yılmaz yerde kaldı ve VAR incelemesi için kenara gitti.

Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOOOOOL - 84. dakikada Topun başına geçen Burak Yılmaz topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Beşiktaş - Başakşehir 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar...

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz’a görev verdi.

Stoperde Gökhan ve Necip oynadı

Beşiktaş’ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco’nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal’ı sahaya sürdü.

Burak Yılmaz’ın ilk maçı

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz’a destek verdi.

Beşiktaş’ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.

Abdullah Avcı ilk kez eski takımına karşı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk maçına çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir’den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş’ın başına geçmişti.

Taraftardan Orman ve Avcı’ya tepki

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı’yı ıslıklarla protesto etti.

Medipol Başakşehir’de 3 değişiklik

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu’ya şans verdi.

Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11’de oynayan Arda Turan’ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli’yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.