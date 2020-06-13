(ÖZET) Beşiktaş-Antalyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş , sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Corona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir futboldan uzak kaldığımız maçlara bu hafta itibari ile başlamış oldu. Seyircisiz oynanan maçta kazanan taraf Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi ilk yarıda bulduğu 2 golle rakibini yıkmayı başardı. Beşiktaş'ın tek golü ise Adem Ljajic'ten geldi. Ancak bu gol Siyah Beyazlılar'a yetmedi.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş 44 puanla 5. sırada kaldı. Antalyaspor ise puanını 33'e yükselterek tehlikeli alandan uzaklaşmış oldu.













Maçtan dakikalar

Tehlikeli atak

Mücadelenin 3. dakikasında Victor Ruiz'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın ortasını uzak köşede Boateng kontrol etti, dar açıdan çektiği şut dışarı çıktı.

Maçta dakikalar 6'yı gösterdiğinde bu kez Beşiktaş'ta genç Rıdvan kaleyi deneyen isim oldu. Ruiz'in pasıyla yine ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 12. dakikada Antalyaspor cephesinden Nazım Sangare gördü. Milli futbolcu, Atiba'ya arkadan yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kartla cezalandırıldı. Bu kartla Nazım Sangare cezalı duruma düşmüş oldu.

Sinan Gümüş eşitliği bozdu

GOL | Antalyaspor 15. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Amilton ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu Ersin kurtardı. Ardından uzak köşeye yaptığı ortasına Sinan Gümüş kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Sinan Gümüş böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.









21. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Boateng kafayı vurdu, ardından kale önünde Diaby topu iyi kontrol edemeyince net fırsat kaçtı.

Maçın 32. dakikasında Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, Lukas Podolski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Amilton farkı 2'ye çıkardı

GOL | Karşılaşmanın 35. dakikasında Antalyaspor Amilton'un attığı gol ile farkı 2'ye çıkarttı. Podolski'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Amilton'un uzak köşeye vuruşu ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü attı.

Mücadelenin 37. dakikasında Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Diaby kafayı vurdu, şutu yan ağlarda kaldı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ekipleri Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile soyunma odasına gitti.

2.yarı değişikliklerle başladı

Maçın 2. yarısına Beşiktaş oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. 2-0'lık skorla geride olan Kara Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i ve N'koudou'yu sahaya sürdü. Siyah Beyazlılar'da kenara gelen isimler ise Güven Yalçın ve Diaby oldu.

Antalyaspor direği geçemedi

Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan taraf Akdeniz ekibi oldu. 46. dakikada Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza yayı üzerinden çektiği şut üst direkte patladı.

Maçta dakikalar 50'yi gösterdiğinde bu kez tehlikeli gelen taraf Beşiktaş oldu. Gökhan Gönül'ün ortasını altı pasın sol çaprazında kontrol eden N'Koudou iyi bir vuruş yapamayınca net fırsat kaçtı.

Karşılaşmanın 3. sarı kartı 52. dakikada Antalyaspor'dan Veysel Sarı'ya çıktı. Tecrübeli savunmacı Boateng'e yaptığı hareket sonrası kartla cezalandırıldı.









İnanılmaz pozisyon

Maçın 52. dakikasında Beşiktaş inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşunu kale çizgisinin üzerinde Veysel Sarı uzaklaştırdı.

Antalyaspor'da Fedor Kudryashov, Tyler Boyd'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın bu dakikalarında kartların sayıları arttı.

Beşiktaş bu kez de Boyd'u geçemedi

Beşiktaş'tan üst üste ataklar geldi bu dakikalarda. Mücadelenin 53. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un vuruşunu Boffin ayaklarıyla kornere çeldi.

Antalyaspor ilk oyuncu değişikliğini 57. dakika zorunlu bir şekilde gerçekleştirdi. Kırmızı Beyazlılar'da oyuna devam edemeyen Fredy'nin yerine Ufuk Akyol oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş'ta Victor Ruiz, rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 66'yı gösterdiğinde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan oyuna bir kez daha müdahale geldi ve 2 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi. Boyd ve Boateng kenara gelen isimler olurken, Umut Nayir ile Lens oyuna girdi.

67. dakikada bu kez oyuncu değişikliklerine giden taraf Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibinde Nazım Sangare ve Sinan Gümüş kenara gelirken, Bünyamin Balcı ve Mukairu oyuna giren isimler oldu.

Ljajic farkı 1'e indirdi

GOL | Mücadelenin 68. dakikasında Beşiktaş'ta Adem Ljajic topu ağlara gönderen isim oldu ve maçta skor 2-1'e geldi. Kale önünde Lens'in pasıyla topla buluşan Ljajic'in tek vuruşu ağları havalandırdı. Ljajic böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı. Goldeki asisti yapan isim ise oyuna sonradan dahil olan Lens oldu.









Beşiktaş akın akın geldi

Beşiktaş bu dakikalarda baskısını arttırdı. 70. dakikada bir kez daha Antalyaspor kalesine tehlikeli geldi. Umut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.

Maçın 77. dakikasında Beşiktaş son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Genç oyuncu Rıdvan kenara gelirken, oyuna giren isim Caner Erkin oldu.

Beşiktaş direğe takıldı

Maçın 84. dakikasında Beşiktaş bir kez daha net pozisyondan yararlanamadı. Ljajic'in ortasına Vida'nın kafası üst direkten döndü, ardından bir kafa daha vuran Vida'nın şutunu bu defa Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Antalyaspor 85. dakikada peş peşe oyuncu değişikliklerini gerçekleştirdi. Podolski ile Jahovic kenara gelen isimler oldu. Oyuna dahil olan isimler ise Yekta Kurtuluş ile Gustavo Blanco oldu.

90+1. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Amilton'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş sezona verilen aranın ardından kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Candaş Elbil xx

Beşiktaş: Ersin x, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rıdvan x (Caner dk. 78 x), Elneny xx, Atiba xx, Diaby x (N’Koudou dk. 46 x), Boyd x (Lens dk. 65 x), Boateng xx (Umut Nayir dk. 65 x), Güven x (Ljajic dk. 46 xx)

Yedekler: Utku, Roco, Necip, Rebocho, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Antalyaspor: Boffin xxxx, Sangare xx (Bünyamin dk. 66 x), Celutska xx, Veysel xx, Kudriashov xx, Hakan Özmert xx, Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 56 x), Amilton xxx, Sinan Gümüş xx (Mukairu dk. 67 x), Podolski xx (Yekta dk. 85 ?), Jahovic xx (Blanco dk. 85 ?)

Yedekler: Ferhat, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Leschuk, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Sinan Gümüş (dk. 15), Amilton (dk. 35) (Antalyaspor), Ljajic (dk. 68) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Elneny, Ruiz, Vida (Beşiktaş), Sangare, Veysel, Kudriashov (Antalyaspor)

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu’na kalede görev verdi. Alman kaleci Loris Karius’un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin’e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz’ı da Caner Erkin’in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig’de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı. Sakatlığı devam eden N’Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz’ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.

Beşiktaş yönetimi maçı izledi

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.

Kartonetler tribünleri süsledi

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için ’Ruhumuz Yeter’ sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

Taraftarlar dışarıdan destekledi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park’ın yanında ’Beleş Tepe’ olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.