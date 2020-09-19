(ÖZET) Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u konuk ederken mücadele 1-1’lik skorla sona erdi. 33'te Cyle Larin'le öne geçen Kartal ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım adına da durgun bir oyun vardı. Beşiktaş özellikle Larin ve vida'yla 2 önemli gol pozisyonundan yararlanamazken ANtalyaspor ise farkın açılmamasıyla maça tutunmayı başardı.

Mensah, Atiba ve daha sonra oyuna giren Lens ile Ljajic gibi oyuncuların etkisiz kaldığı maçta 84'te Vida, Mensah'ın serbest vuruşunda önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dönen top ise gol oldu! Kaleci Ersin'le karşı karşıya kalan 18'lik kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, golü attı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu. Bu skorun ardından İki takım da 4'er puana ulaştılar.

Maçtan dakikalar...

4' Ajdin Hasic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta gidiyor.

10' Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Atiba Hutchinson, Fredy'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14' Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Ruud Boffin'de kalıyor.

Maç notu: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yedek kulübesiyle iletişim halinde

27' Ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Dorukhan Toköz, topla birlikte hızla ilerleyen Amilton'u engellemek isteyince hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

33' Larin Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Atiba, Necip'i çok iyi gördü ve topu harika bir pasla ceza alanı içine sağ tarafa gönderdi. Top yere inmeden necip kafayla altıpasa gönderdi ve bu bölgede Larin de kafayı vurdu ve golü attı.

İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Fraport TAV Antalyaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Doğukan Sinik oyundan alınırken, Paul Mukairu oyuna dahil oluyor.

51' Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta gidiyor.

62' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Tyler Boyd, Fedor Kudryashov'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

68' Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği. Hasic'in yerine Lens oyunda.

79' Eren Albayrak sol kanattan ceza alanı içine yerden gönderdi ancak altı pas bölgesinde bu topa dokunacak kimse yoktu. Antalyaspor son dakikalara girilirken baskısını artırmaya başladı.

84' Duran topta Bernard Mensah'ın ortasında Vida çok net gol pozisyonunda topu kafayla dışarı gönderdi.

85' Gökdeniz Bayrakdar Antalyaspor'un beraberlik golünü attı.

İki takımın ilk 11'leri:

Beşiktaş:

Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor:

Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel



