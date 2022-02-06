(ÖZET) Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de araya ÖK Yeni Malatyaspor beraberliğiyle giren Beşiktaş , 24. hafta maçında Antalyaspor'u ağırladı. Full tribünlere oynayan Kara Kartal, zorlu maçın büyük bir bölümünü üstün geçirse de aradığı golü bulamadı. Akdeniz ekibinin tecrübeli kalecisi Ruud Boffin, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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5 maçtır kaybetmeyen ve üst üste 2. beraberliği alan Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, haftayı 37 puanla Fenerbahçe 'nin arkasında 7. sırada tamamladı. Galibiyet hasreti 8 maça yükselen Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise 25 puanla 17. basamakta yer aldı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında son dönemin formda takımı olan Adana Demirspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kırmızı Beyazlılar'da Veysel, Güray ve Boffin'in kart cezası nedeniyle zorlu maçta görev alamayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından şutunu atan Batshuayi, kaleci Boffin'i geçemedi. Tecrübeli eldiven topu kornere çelerken topun başına Pjanic geçti. Boşnak orta sahanın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

14' Poli'nin savunma arkasına attığı topa Alessano Ndao hareketlendi. Doğru zamanda kalesini terk eden Ersin, tehlikeyi uzaklaştırdı.

22' Rıdvan'ın ortasına koşu yapan Emirhan, Veysel'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol etti. Genç futbolcu topu kontrol edip şutunu attı, ancak kaleci Boffin gole izin vermedi.

23' Antalyaspor, Beşiktaş kalesine tehlikeli geldi. Doğukan'ın pasında Vida'dan sıyrılan Luiz Adriano, ceza sahasına girdi, boş durumda olan Ndao'ya pasını aktaramadı. Beşiktaşlı futbolcular faul beklerken Brezilyalı seken topu ceza sahasına gönderdi. Fernando'nun attığı şutta topu Ersin, son anda çelmeyi başardı.

34' Antalyaspor'da Naldo, Michy Batshuayi'ye yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

35' Pjanic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Montero, topu içeri çevirdi. Vida'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top Güray Vural'dan döndü. Pozisyon, VAR'dan izledi. Beşiktaşlı futbolcular, topun Güray'ın eline çarptığı itirazlarında bulunsa da pozisyonu inceleyen VAR, penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale olmadığını tespit etti.

42' Necip Uysal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Montero, topu arka direğe çevirdi. Emirhan'dan önce araya giren Antalyaspor savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49' İkinci yarının ilk ciddi gol pozisyonunu Antalyaspor yakaladı. Fernando'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasla ceza sahasına giren Ndao, şutunu attı ancak kalesini zamanında terk eden ve açıyı kapatan Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

49' Antalyaspor'da Luiz Adriano, Emirhan İlkhan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53' Fredy'nin ara pasına hareketlenen Ndao, ceza sahasında boş durumda olan Luiz Adriano'ya pasını aktardı. Brezilyalı forvet, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

63' Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın yerine Rachid Ghezzal, Can Bozdoğan'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu.

64' Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, oyuna girmesinden bir dakika sonra Doğukan Sinik'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

68' Antalyaspor'da Luiz Adriano'nun yerine Houssam Eddine Ghacha, Doğukan Sinik'in yerine Gökdeniz Bayrakdar oyunda.

73' Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın yerine Josef de Souza, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

75' Ceza sahasının önünde topu kontrol eden Batshuayi, boş durumda olan Oğuzhan'ı gördü ve pasını aktardı. Tecrübeli oyuncunun gelişine vurduğu top, Naldo'dan kornere gitti. Pjanic'in kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Vida'nın yaptıpğ kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

78' Beşiktaş'ta Josef, Fernando'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

80' Beşiktaş, Antalya kalesine tehlikeli geldi. Montero'nun pasına koşu yapan Siyah Beyazlılar'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, ceza sahasına ortasını yaptı. Batshuayi'nin yaptığı kafa vuruşunda Boffin, son anda topu çeldi. Seken topa şık bir vuruş yapan Larin, Naldo'yu geçemedi. Çizgiden topu çıkaran Brezilyalı stoper, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

80' Beşiktaş'ta Rosier, Gacha'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

83' Beşiktaş, sol kulvarı etkili kullanan Rıdvan Yılmaz'la tehlike yaratıyor. Milli oyuncunun penaltı noktasına yaptığı ortaya hareketlenen Larin, boş durumda topa vuramadı.

83' Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yerine Güven Yalçın, oyuna dahil oldu.

84' Pjanic'in kullandığı kornere hareketlenen Güven Yalçın'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu Gökdeniz'den döndü. Beşiktaşlı futbolcular, penaltı itirazlarında bulunurken hakem oyunu devam ettirdi.

85' Antalyaspor'da Fredy'nin yerine Hakan Özmert, Poli'nin yerine Bahadır Öztürk oyunda.

87' Sağ kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz'in içeri çevirdiği top Montero'dan döndü.

88' Beşiktaş, son dakikalarda yükleniyor. Ceza sahasında topu kontrol eden Ghezzal, penaltı noktasına doğru koşu yapan Pjanic'i gördü. Boşnak yıldızın yerden sert vuruşunda kalesinde devleşen Boffin, topu çelmeyi başardı.

89' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Güven Yalçın'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Fatih Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.

90+2' Antalyaspor'un başarılı kalecisi Ruud Boffin, oyunu yavaş başlatması nedeniyle sarı kart gördü.

90+6' Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Pjanic, ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Abdulkadir Bitigen son düdüğü çaldı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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