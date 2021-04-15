(ÖZET) Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 35. haftanın açılış maçında Beşiktaş Ankaragücü'nü ağırladı. Maç hızlı başlayan Beşiktaş henüz 1. dakikada penaltı kazandı. VAR kontrolü yapan Halis Özkahya, beyaz noktayı gösterdi. Nkoudou'nun penaltısını ise Korcan kurtardı.

45+4'de Ghezzal'ın içeriye doldurduğu topta Kulusic kafayı kendi kalesine vurdu ve Kartal soyunma odasına 1-0 öne gitti..

İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü olsa da golü atan Beşiktaş oldu. 52'de Rosier'nin ortasına yine Kulusic ters kafa vurdu ve yine topu kendi ağlarına gönderdi.

65'te sol kanattan ceza alanına giren Paintsil, içeride yerde kaldı ve hakem Halis Özkahya bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Paintsil topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

Bu dakikadan sonra iyice baskısını artırtan Ankara ekibi 90+2'de penaltı kazandı. 90+3'te Paintsil penaltıdan yine golü attı ve takımına çok önemli 1 puan kazandırdı.

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Maçtan dakikalar...

1' Oğuzhan Özyakup ceza alanı içinde yerde kaldı. VAR'dan Halis Özkahya'ya "İzle" önerisi geldi.

3' Hakem Halis Özkahya pozisyonu izledi ve "penaltı" dedi.

KORCAN PENALTIYI KURTARDI!

5' Nkoudou'nun penaltısını Korcan Çelikay kurtardı. Nkoudou çok yavaş ve rahat bir penaltı kullandı. Korcan köşeyi doğru tahmin edince penaltıyı kurtardı.

OĞUZHAN SAKATLANDI VE ÇIKTI

17' Oğuzhan Özyakup sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oğuzhan'ın yerine Mensah oyunda...

29' Georges-Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Zvonimir Sarlija kafayla topu uzaklaştırıyor.

35' Beşiktaş baskı kuruyor ancak bu baskı pozisypn üretmiyor.

KULUSIC KENDİ KALESİNE ATTI

45+4' Ghezzal'ın uzaklardan doldurduğu topta Kulusic kafayı kendi kalesine vurdu ve top ağlara gitti.

Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı başladı.

YİNE KULUSIC YİNE KENDİ KALESİNE

52' Beşiktaş Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Kulusic maçta ikinci kez kendi kalesine gol attı.

Rosier'nin sağ kanattan ortasında altıpas içinde Kulusic'in ters kafası kaleye gitti ve gol oldu.

ANKARAGÜCÜ DİRENİYOR

65' Paintsil penaltıdan attığı golle Ankaragücü adına farkı 1'e indirdi. Pantsil kendi başlattığı atakta önce Rosier'yi çalımladı ve sol kanattan ceza alanına girip Welinton'a da bir çalım attı ve yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Paintsil top ve Ersin'i ters köşelere göndererek farkı 1'e indirdi.

Maçta son 10 dakika, Ankaragücü beraberlik için yükleniyor.

83' Beşiktaş'ta Mensah ve Atiba oyundan çıktı, Dorukhan ve Necip oyuna dahil oldu.

85' Ankaragücü gole yaklaştı. Emre Güral'ın vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

ANKARAGÜCÜ'NDEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

90+3' Ankaragücü, Joseph Paintsil'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Joseph Paintsil, yaptığı vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Beşiktaş - Ankaragücü maçının 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, N’Koudou, Larin.

Ankaragücü: Korcan; Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto; İbrahim, Alper Potuk; Geraldo, Paintsil, Badji; Emre Güral.







