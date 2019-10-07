Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde son şampiyon Anadolu Efes'i konuk etti.

Anadolu Efes, ilk yarısını 43-41 geride kapattığı maçı 80-68'lik skorla kazanarak ligde 2'de 2 yaptı.

Anadolu Efes'te sakatlıkları bulunan Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois karşılaşmanın kadrosunda yer almazlarken Barcelona maçında Ergin Ataman ile tartışan Krunoslav Simon ise Siyah-Beyazlılar karşısında maça ilk 5'te başladı.

Maç başladı.

Beşiktaş, karşılaşmaya Shaq McKissic'ten gelen 7 sayı sonucunda 8:42 kala 7-0'lık üstünlükle başladı. Sonrasında Buğrahan Tuncer ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 5:55 kala skoru 10-9 yaptı. Beşiktaş, McKissic'in etkili oyunuyla 48 saniye kala 24-14'lük üstünlüğü yakaladı. Efes, Buğrahan Tuncer'in son saniye üçlüğüyle ilk çeyreği 24-17 ile noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-17

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic ve McAdoo'nun basketiyle 8:52 kala skoru 28-20 yaptı. Sertaç ve Micic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 8:13 kala skoru 28-25'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm Siyah-Beyazlılar'ın 34-31 üstünlüğüyle geçilirken 4:18 kala ev sahibi, 38-31 ile yine 7 sayılık farkı yakaladı. Anadolu Efes, devrenin bitimine 48 saniye kala Singleton'un üçlüğüyle skoru 40-39 yaparken 22 saniye kala da Dunston'ın basketiyle 40-41'lik üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş, son saniyede Toddrick Gotcher'dan gelen üçlükle ilk yarıyı 43-41 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 43-41

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Micic ve Simon'un sayılarıyla 6:28 kala 43-51'lik üstünlüğü yakaladı. İsmet Akpınar'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan Beşiktaş, 3:59 kala skoru 50-51'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde Peters ve Simon ile basketler bulan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 54-60 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 54-60

Son çeyreğe de etkili başlayan Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 7:52 kala 54-68'lik üstünlüğü elde etti. Beşiktaş, 2:27 kala Theodore'un basket faulü ile skoru 63-70'a getirdi. Kalan bölümde Siyah-Beyazlılar'ın hata yapmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 68-80'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 68-80







