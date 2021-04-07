ÖZET | Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonucu: 3-0

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u sahasında 3-0 yendi ve zirve yolunda hata yapmadı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra Vodafone Park'ta maça çıkan Cenk Tosun perdeyi açarken ikinci golü Ghezzal, son golü ise N'Koudou kaydetti. Beşiktaş böylece puanını 67 yaptı ve Fenerbahçe ile 5 puan, Galatasaray ile 6 puanlık fark yapmış oldu

Beşiktaş'ta Atiba üç golün de pasını verip sahanın etkili isimlerinden biri oldu









SÜPER LİG PUAN DURUMU

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N’Koudou)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 71 Siopis), Davidson, Babacar (Dk. 66 Kadzior)

Gol: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N’Kouduo (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Salih Uçan, Dk. 53 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 26 Atiba, Dk. 74 Josef, Dk. 79 Sergen Yalçın (Kulübede) (Beşiktaş)





Maçtan dakikalar

DİREKTEN DÖNDÜ! 1.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Ghezzal ceza sahasına girmeden plase bir vuruş yaptı şutu yan direkten geri geldi

5.dakikada sol kanattan Larin topu taşıdı yerden pasını Oğuzhan alamadı ardından Atiba tekrar kazandı pasında Ghezzal şutunu çekemedi

GOL! 11.dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Atiba ön direkten sektirdi Cenk Tosun kale sahasında dokundu ve golü attı





YİİNE DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, bu kez sol ayağıyla vurdu şutu üst direkten geri geldi

NET POZİSYON ALANYASPOR'DAN! 19.dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağından kaleci ile karşı karşıya kalan Juanfran yerden vurdu şutunu kaleci Ersin çıkardı

22.dakikada Oğuzhan sol kanattan köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 23.dakikada Salih Uçan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

3.KEZ DİREKTEN DÖNDÜ! 24.dakikada bu kez Welinton'un kafa şutu direkten döndü

SARI KART! 26.dakikada Atiba orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

35.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Babacar kullandı şutu farklı biçimde auta gitti

36.dakikada ceza sahası dışından Ghezzal plase bir vuruş yaptı şutu kalecide kaldı

38.dakikada Ghezzal ortaladı kafayı Larin vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 41.dakikada sağ kanattan gelişen atakta kale sahasında net pozisyonda Bareiro plase bir vuruş yaptı ancak şutu az farkla dışarı gitti

44.dakikada N'Sakala ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu kaleci Marafona'da kaldı

45.dakikada Babacar ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

47.dakikada sol kanattan Davidson ceza sahasına girdi sert vurdu kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi

SARI KART! 53.dakikada Ceyhun taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

İNANILMAZ KAÇIRDI! 54.dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bareiro kaçtı bomboş pozisyonda pasını verdi, Babacar kale sahasında kayarak vurdu ancak şutu boş kale yerine dışarı gitti

BİR KEZ DAHA CENK! 55.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun uygun durumda kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

56.dakikada Ghezzal ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

GOL! 58.dakika Beşiktaş, Ghezzal ile skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında plase bir vuruş yapan Ghezzal, köşeden topu filelere gönderdi

63.dakikada sağ kanattan Juanfran geldi ortasını savunma çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Alanyaspor'da oyundan Babacar çıktı yerine Kadzior girdi

68.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Tzavellas kafayı vurdu şutunu Ersin kontrol etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada Beşiktaş'ta oyundan Cenk Tosun çıktı yerine N'Koudou girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada Alanyaspor'da oyundan Ceyhun ve Salih çıktı yerlerine Efkan ve Siopis girdi

SARI KART! 74.dakikada Beşiktaş takımında Josef yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 77.dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan çıktı yerine Dorukhan girdi

77.dakikada ceza sahasın dışından Kadzior şutunu çekti top kaleci Ersin'de kaldı

80.dakikada N'Koudou sol çaprazdan plase bir vuruş yaptı şutu yandan auta gitti

83.dakikada serbest vuruşu Kadzior kullandı şutu üstten auta gitti

GOL! 85.dakika Beşiktaş, N'Koudou'nun attığı golle skoru 3-0 yaptı. Atiba'nın pasında ceza sahasına giren Kevin N'Koudou sol ayağıyla kalecinin altında golü atmayı başardı

GOL İPTAL! 89.dakika Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skoru 3-1 yaptı ancak VAR incelemesi sonucu pozisyonun faul olduğu belirlendi.

Maçı Beşiktaş 3-0 galip bitirdi









Maçtan notlar

Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğunda sağ bekte görev verdiği ama yaptığı hatayla Kasımpaşa’nın golüne neden olan Necip Uysal’ı Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alamayan Rachid Ghezzal, 33. hafta mücadelesinde takımdaki yerini aldı. Ghezzal’in yokluğunda orta sahanın sağında görev alan Valentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor karşısında sağ bekte oynadı. Ghezzal ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.

Oğuzhan 12 maç sonra ilk 11’de

Yalçın, Kasımpaşa maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Adem Ljajic’i de yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup’u görevlendirdi.

Oğuzhan, Süper Lig’de 12 maç sonra ilk 11’de forma şansı buldu. Ligin 19. haftasında Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-0 yendiği maçta aynı şansı yakalayan Oğuzhan, sonraki 12 karşılaşmada 4 kez sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, 7 karşılaşmada ise yedekler arasında olmasına rağmen süre alamadı.

Kovid-19 test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun da ilk 11’de

Siyah-beyazlı ekipte bu sabah gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında ilk 11’de görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve bu nedenle Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Cenk, Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıkan Georges-Kevin N’Koudou’nun yerine ilk 11’de forma giydi. Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park’ta forma giydi. Vodafone Park’taki son maçını Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor karşısında oynayan Cenk, daha sonra İngiltere’nin Everton takımına transfer olmuştu.

Cenk, Beşiktaş’a kiralık olarak dönmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11’de görev almış, ligde Gençlerbirliği ile dış sahada oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu, hastalık ve sakatlıktan dolayı 9 maçta kadroda yer alamamıştı.

Cenk Tosun’un forvet hattında görev almasının ardından Vincent Aboubakar’ın sakatlığında Kasımpaşa maçında forvet hattında görev yapan ama fazla etkili olamayan Cyle Larin, bu sezonki diğer maçlarda olduğu gibi Alanyaspor karşısında orta sahanın solunda görev aldı.

Dorukhan Toköz ve Mensah da kadroda

Cenk Tosun gibi milli takımda bulunduğu sırada Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Dorukhan Toköz de bu sabahki testinin negatif çıkmasıyla Aytemiz Alanyaspor karşısında kendine yer bulabildi.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan ve Kasımpaşa mücadelesinde oynayamayan Bernard Mensah da yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş’ta ayrıca Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yedek soyundu. Öte yandan siyah-beyazı ekipte sakatlıkları bulunan Aboubakar’ın yanı sıra Ajdin Hasic kadroda yer alamadı.

Vida 100. lig maçına çıktı

Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıktı. 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma transfer olan Vida, 99 lig maçında 13 gol attı.

Bu arada Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Vodafone Park tribününde "Anadolu Ajansı’nın 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" pankartı yer aldı.